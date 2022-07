IQM, le leader européen de l'informatique quantique, boucle un tour de table de 128 millions EUR dirigé par le World Fund pour lutter contre la crise climatique





IQM Quantum Computers (IQM), le leader européen de la construction d'ordinateurs quantiques supraconducteurs, a annoncé ce jour avoir levé 128 millions EUR (environ 128 millions USD) dans le cadre d'un financement de série A2 dirigé par le World Fund. IQM utilisera ces fonds pour étendre ses activités à l'international et accélérer le développement de produits capables de résoudre les problèmes les plus urgents pour le monde. Une partie de ce financement ? qui fait suite à une précédente levée de fonds de série A1 de 39 millions EUR (environ 39 millions USD) en 2020 ? est constituée par un venture loan de 35 millions EUR (environ 35 millions USD) fourni par la Banque européenne d'investissement (BEI) qui avait été annoncé antérieurement. Il s'agit du plus grand tour de table jamais réalisé par une société d'informatique quantique européenne. De nouveaux investisseurs ? Bayern Kapital, EIC Fund, OurCrowd, QCI SPV, Tofino et Varma ? y ont participé aux côtés des investisseurs existants Maki.vc, Matadero QED, MIG Fonds, OpenOcean, Salvia GmbH, Santo Venture Capital GmbH, Tencent, Tesi et Vsquared.

Un matériel quantique pionnier pour l'informatique du futur

Depuis sa fondation en 2018, IQM est non seulement devenue la société informatique quantique affichant la croissance la plus rapide, mais l'entreprise a également consolidé sa position de leader européen de la construction d'ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM est aussi la seule entreprise européenne à proposer déjà des systèmes quantiques complets. Selon BCG, cette technologie en pleine évolution et qui améliore la précision et la stabilité, pourrait générer jusqu'à 850 milliards USD de valeur dans le monde au cours des 15 à 30 prochaines années. C'est une technologie habilitante capable de fournir une puissance informatique suralimentée et précise, considérablement plus avancée que n'importe quel superordinateur. Elle devrait accélérer la découverte de médicaments, transformer le cryptage et la protection des données, et prédire l'évolution des systèmes financiers. Par exemple, un ordinateur quantique peut résoudre en quatre minutes seulement un problème qu'un supercalculateur mettrait 10 000 ans à résoudre.

Élaborés par l'une des plus grandes équipes européennes d'experts quantiques de classe mondiale, les ordinateurs quantiques sur site d'IQM sont utilisés par les laboratoires de recherche et les centres de calcul intensif pour résoudre des problèmes complexes dans les domaines de la santé, de la finance, de la logistique et de la chimie. La stratégie innovante de co-conception d'IQM permet également aux clients industriels de travailler en étroite collaboration avec l'entreprise pour obtenir un avantage quantique basé sur des processeurs spécifiques adaptés à chaque application.

Un potentiel quantique révolutionnaire au service de la lutte contre la crise climatique

Depuis sa création, IQM a pour mission de mettre sa technologie au service du bien-être de l'humanité, ce qui inclut la lutte contre la crise climatique. Les piètres tentatives des entreprises et des gouvernements mondiaux pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050 montrent clairement qu'une action décisive est nécessaire pour trouver les solutions qui feront réellement la différence pour notre planète. En raison de sa capacité à modéliser des solutions qui seraient, autrement, impossibles à obtenir avec les puissances de calcul actuelles, l'informatique quantique pourrait à l'avenir faire partie intégrante de la recherche de solutions aux problèmes climatiques. D'autant que, selon les prévisions de McKinsey , les technologies climatiques développées à l'aide de l'informatique quantique pourraient réduire les émissions de dioxyde de carbone de sept gigatonnes par an d'ici 2035. Cela pourrait inclure la décarbonation de l'électricité et des carburants, la réforme des processus industriels, de la production d'aliments et de la foresterie.

IQM va également consacrer une part de ce nouveau financement à la co-conception de processeurs informatiques quantiques, afin de fournir des solutions pour lutter contre la crise climatique, promouvoir le développement durable et améliorer la vie des gens dans le monde entier. En raison du bond en avant de la puissance de calcul que représentent les ordinateurs quantiques d'IQM, cette technologie permettrait d'innover dans des domaines tels que l'optimisation des réseaux énergétiques et la modélisation du climat. Déjà, la société explore de nouvelles approches pour développer des batteries plus efficaces en collaboration avec un constructeur automobile de premier plan, ainsi que des méthodes révolutionnaires de conception de nouveaux matériaux et des algorithmes quantiques pouvant être utilisés pour résoudre les problèmes climatiques. Et ce n'est qu'un aperçu des objectifs climatiques d'IQM. Le World Fund n'investit que dans des technologies pouvant potentiellement éliminer 100 mégatonnes de carbone de l'atmosphère par an d'ici 2040. Selon les calculs du PPC effectués par le Fonds, les performances des batteries et l'adoption des cas d'emploi permettraient à eux seuls à la technologie d'IQM de dépasser ce seuil.

Une décennie quantique

Les dix prochaines années devraient être la décennie de la technologie quantique, les gouvernements et les organisations investissant dès maintenant dans la préparation de l'avenir quantique. IQM travaille déjà en partenariat avec des organisations telles qu'Atos, VTT et Infineon pour développer des solutions basées sur cette technologie transformatrice. Ce nouveau financement va aider l'entreprise à poursuivre ses efforts et sera utilisé pour étendre ses activités à l'international, accélérer la recherche et développer de nouveaux produits.

Sierk Poetting, président d'IQM Quantum Computers, a déclaré: «Ce tour de financement record est une étape importante qui reflète la reconnaissance de nos récentes avancées technologiques et contribue à l'accélération des efforts de développement d'IQM. Nous exprimons notre gratitude à nos investisseurs existants pour leur fidélité, et nous remercions les nouveaux investisseurs de ce puissant syndicat.»

Jan Goetz, PDG et cofondateur d'IQM Quantum Computers, a déclaré: «Ce financement souligne l'importance de notre mission: construire des ordinateurs quantiques pour les mettre au service du bien-être de l'humanité. Cela prouve également la confiance continue des investisseurs dans notre business model et dans la capacité de notre équipe à façonner l'avenir des technologies quantiques. Je suis convaincu que nous continuerons à atteindre tous nos objectifs en matière de produits et d'activités et à fournir des ordinateurs quantiques de classe mondiale à nos clients.»

Daria Saharova, associée fondatrice du World Fund, a déclaré: «L'informatique quantique a le potentiel de réaliser les percées scientifiques nécessaires pour résoudre la crise climatique. Nous sommes fiers d'avoir dirigé ce tour de financement et de soutenir l'ambition d'IQM d'offrir un avantage quantique aux objectifs climatiques et de durabilité. Cet investissement est conforme à notre engagement de soutenir uniquement des entreprises ayant un potentiel de performance climatique (PPC) très élevé, de sorte que notre portefeuille puisse correspondre à une économie de deux gigatonnes d'émissions par an d'ici 2040, soit l' équivalent de 4% de toutes les émissions mondiales. C'est un immense plaisir pour nous de soutenir la formidable équipe d'IQM et ses fondateurs, qui ont construit IQM méthodiquement et consciencieusement, en la dotant d'un solide business model de construction sur site axé sur les centres de calcul haute performance et les laboratoires quantiques nationaux. Nous sommes impatients de les suivre sur la voie de leur croissance vers un leadership mondial.»

FIN

À propos de IQM Quantum Computers

IQM est le chef de file paneuropéen de la construction d'ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site pour les centres de calcul haute performance et les laboratoires de recherche et offre un accès complet à son matériel informatique. IQM offre à ses clients industriels un avantage quantique grâce à son approche unique de co-conception et de produit spécifique à l'application. IQM construit le premier ordinateur quantique 54 qubits de Finlande avec le VTT (Centre de recherche technique de Finlande). Et un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) s'est vu confier la construction d'un ordinateur quantique en Allemagne. Cet ordinateur sera intégré à un supercalculateur HPC pour créer un accélérateur quantique destiné à la recherche scientifique future. IQM compte plus de 180 employés et dispose de bureaux à Paris, Madrid, Munich et Espoo.

À propos du World Fund

Le World Fund, le plus grand fonds européen de capital-risque pour le climat, a été créé par Daria Saharova, Danijel Vi?evi?, Craig Douglas et Tim Schumacher. De l'énergie aux transports en passant par la fabrication, l'alimentation, l'agriculture, l'utilisation des sols et les matériaux de construction, le World Fund investit dans les technologies climatiques européennes ayant un potentiel de performance climatique (PPC) d'au moins 100 mégatonnes d'économies d'émissions de CO2 par an. Parce que nous devons décarboner notre économie, les start-ups possédant un tel PPC compteront parmi les entreprises les plus précieuses de la prochaine décennie.

