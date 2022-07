BYD s'attaque au marché japonais des véhicules de tourisme avec trois modèles de véhicules électriques (VE)





Le 21 juillet, BYD JAPAN Inc, une filiale de BYD Company Limited au Japon, a tenu une conférence sur les marques à Tokyo, marquant l'entrée officielle de BYD sur le marché des véhicules de tourisme au Japon. Trois modèles BYD ont été présentés lors de cette conférence : BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN et BYD SEAL.

Il est prévu que le modèle BYD ATTO 3 devienne le premier véhicule de tourisme BYD vendu au Japon, les ventes devant débuter en janvier 2023. Il sera suivi peu de temps après par BYD DOLPHIN et BYD SEAL qui arriveront sur le marché au milieu du premier semestre et au second semestre de 2023, respectivement. Ces trois VE offrent plus de choix et renforcent encore le marché local des véhicules de tourisme électriques.

Wang Chuanfu, président du conseil d'administration et président de BYD, a déclaré : « Étant l'une des premières entreprises à avoir développé des véhicules électriques dans le monde, BYD a accumulé 27 ans de savoir-faire et d'expérience dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, et a maîtrisé les technologies de pointe portant sur les batteries, les moteurs électriques, les systèmes de contrôle électronique et les puces automobiles. Aujourd'hui, grâce au soutien et aux attentes des consommateurs, BYD entre officiellement sur le marché des véhicules de tourisme à énergie nouvelle au Japon. Les efforts conjoints de BYD et du marché local des véhicules à énergie renouvelable nous engagent encore plus à ouvrir la voie à la mobilité électronique dans le but d'offrir une vie meilleure ».

Liu Xueliang, directeur général du département des ventes automobiles de BYD Asie-Pacifique, a déclaré : « À partir d'aujourd'hui, BYD, conjointement avec les concessionnaires et partenaires japonais, mettra progressivement en place un système complet de vente et de service permettant d'offrir un mode de vie à faible émission de carbone et une meilleure expérience client à la population locale ».

BYD a commencé à approvisionner les clients japonais avec des batteries rechargeables dès 1999. Plus tard, BYD a commencé à fournir de nouveaux produits innovants de stockage d'énergie, des produits d'énergie solaire, des autobus électriques purs, des chariots élévateurs électriques purs et d'autres produits qui ont accéléré le développement vert et durable du Japon. Les excellentes performances opérationnelles de BYD lui ont valu une réputation exceptionnelle au Japon.

Actuellement, la présence des véhicules à énergie nouvelle de BYD s'étend à plus de 400 villes et dans 70 pays et régions sur six continents. Grâce à ses innovations technologiques, BYD fournit à ses clients mondiaux des solutions globales en matière d'énergies nouvelles et contribue à « refroidir la Terre de 1° C ».

À propos de BYD

BYD (Build Your Dreams) est une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques dans le but d'offrir une vie meilleure. BYD compte aujourd'hui quatre secteurs d'activité, à savoir l'automobile, l'électronique, les nouvelles énergies et le transport ferroviaire. Depuis sa création en 1995, l'entreprise a rapidement développé un solide savoir-faire dans le domaine des batteries rechargeables et est devenue un défenseur acharné du développement durable ; ses solutions d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale ont développé avec succès des activités dans plus de 50 pays et régions. Sa création d'un écosystème énergétique zéro émission, ce qui représente une production d'énergie solaire abordable, un stockage d'énergie fiable et des transports électrifiés de pointe, en a fait un leader dans les secteurs de l'énergie et des transports. BYD est une société soutenue par Warren Buffet et est cotée à la fois à la bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen. Vous trouverez de plus amples informations sur l'entreprise à l'adresse suivante http://www.byd.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 14:10 et diffusé par :