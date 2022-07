Le gouvernement du Canada investit dans l'élargissement de la capacité de la chaîne d'approvisionnement de l'aéroport international d'Edmonton





EDMONTON, AB, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les corridors commerciaux du Canada pour garder nos chaînes d'approvisionnement en mouvement, renforcer notre économie et s'assurer que les Canadiens reçoivent les biens dont ils ont besoin à temps.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un financement de jusqu'à 100 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour accroître les opérations de manutention du fret et de logistique à l'aéroport international d'Edmonton.

Dans le cadre du projet, environ 2 000 acres de terrain seront converties en une nouvelle opération de manutention du fret mondial. Grâce à cet investissement, l'aéroport international d'Edmonton pourra augmenter sa capacité de distribution multimodale au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique. La capacité de fret accrue à l'aéroport permettra d'améliorer les mouvements à travers les routes commerciales d'importation et d'exportation et de renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiens à être compétitifs sur les marchés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement du Canada de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes autochtones, les organismes sans but lucratif et à but lucratif du secteur privé, les sociétés d'État fédérales et le milieu universitaire sont tous admissibles au financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à préserver la résilience de nos chaînes d'approvisionnement et cette annonce aidera à renforcer le développement économique de l'aéroport international d'Edmonton, le comté de Leduc et la région d'Edmonton. Ce financement permettra d'élargir les activités opérationnelles de l'aéroport en ajoutant de l'espace pour les opérations de manutention du fret et de nouvelles infrastructures. En investissant dans nos aéroports, nous créons de bons emplois, nous renforçons notre économie et nous maintenons une chaîne d'approvisionnement compétitive et résiliente. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le fret et la logistique jouent un rôle déterminant dans la croissance et le développement économiques de notre région. L'amélioration de la capacité aérienne et de l'accès aux marchés mondiaux pour les exportations et les débouchés commerciaux change la donne à l'échelle mondiale. Elle permet de stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises de l'Alberta et du reste du Canada, ce qui crée des emplois et attire les investissements. En vue d'atteindre ces objectifs, nous sommes heureux d'annoncer la création du centre de fret international. L'investissement du gouvernement du Canada dans l'aéroport international d'Edmonton aidera à accélérer la mise en oeuvre de nos plans visant à positionner la région métropolitaine d'Edmonton en tant que centre logistique multimodal mondial clé et corridor commercial vital pour le Canada. Ce centre aura un effet transformateur sur la région métropolitaine d'Edmonton. »

Tom Ruth

Président-directeur général, aéroport international d'Edmonton

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé.

. Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé. Le budget de 2022 a fourni un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer des projets de chaînes d'approvisionnement par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des marchandises dans les réseaux de transport du Canada .

. Transports Canada administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

Liens connexes

