Les travailleuses et travailleurs du Groupe Vétéri Médic-CSN acceptent l'entente de principe à 93 %

BROSSARD, QC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Groupe Vétéri Médic-CSN ont accepté la récente entente de principe à 93 % lors d'un vote tenu le 20 juillet en assemblée. Cette nouvelle convention collective prendra fin le 30 juin 2025. Le syndicat a notamment obtenu des hausses salariales de 5 % pour la première année et de 3,5 % pour les années subséquentes.

«?C'est une entente qui répond à un grand nombre de nos demandes et il faut en être fiers. Les changements concernant l'échelle salariale et les primes sont des gains importants pour nos membres. C'est aussi une première d'avoir une journée de congé payé pour le décès d'un animal de compagnie?», indique Alexandra Fortin-Boulay.

Le syndicat a aussi obtenu des gains en ce qui a trait à 46 de ses demandes incluant une augmentation des congés de maladie pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs et des jours de vacances supplémentaires pour les personnes ayant accumulé de l'ancienneté.

Finalement, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine ont été respectivement bonifiées de 1 $, 3 $ et 2,50 $ depuis le début des négociations. Les primes accordées aux techniciennes et techniciens certifiés, pour leur part, passent de 1 $ à 2 $. Elles ont également été augmentées pour les techniciennes et techniciens spécialisés, passant de 3 $ à 4 $.

«?Nous pouvons être fiers du travail accompli par notre syndicat de Vétéri Médic. Ce syndicat est une véritable locomotive pour les conditions de travail des collègues des autres cliniques du réseau Vet et Nous?!. Comme nous l'avons vu lors de la négociation de notre dernière convention, il y a fort à parier que le reste du groupe bénéficiera de ces gains dans les prochaines semaines?», a commenté Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles-CSN.

«?Le syndicat présent chez Vet et Nous?! est un exemple de l'influence que peut avoir un syndicat sur tout un environnement de travail. Les gains que ces personnes vont chercher sont toujours accordés à l'ensemble des autres cliniques. Ce n'est pas le reste du groupe qui leur permet d'avoir les conditions de travail qu'elles ont aujourd'hui, mais l'influence qu'exerce leur syndicat sur l'employeur?», indique Danny Chamberland, secrétaire-trésorier du Conseil central de la Montérégie-CSN.

Rappelons que les travailleuses et les travailleurs du Groupe Vétéri Médic-CSN sont les seuls du groupe Vétéri Médic, maintenant Vet et Nous?!, à être syndiqués. Le groupe représente vingt-quatre cliniques et hôpitaux ainsi que trois centres de référence sous sa bannière.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Groupe Vétéri Médic-CSN représente 136 syndiqué-es de la Clinique vétérinaire Rive-Sud. Il s'agit du seul syndicat au Québec dans le secteur des soins animaliers dispensés par des cliniques privées.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

