Fourgons Mercedes-Benz Canada s'associe à Enterprise Holdings en concluant un nouveau grand contrat de parc de véhicules





MISSISSAUGA, ON, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Fourgons Mercedes-Benz Canada a aujourd'hui annoncé un nouvel accord avec Enterprise Holdings®, la plus grande entreprise de location de véhicules au monde, ce qui marque un ajout de taille à sa liste grandissante de partenariats de parcs.

Fourgons Mercedes-Benz Canada a entamé la livraison de plus de 300 unités au total, dont plus de 200 fourgons Sprinter de l'année modèle 2022 et plus de 100 combis Metris de l'année modèle 2022, renforçant ainsi l'offre de mobilité d'Enterprise Holdings afin de répondre aux divers besoins des clients. Enterprise Holdings, qui est aussi la plus grande entreprise de location de véhicules au Canada, possède les marques Enterprise Location d'Autos®, Location d'Autos National® et Location de Voitures Alamo®. Fourgons Mercedes-Benz Canada fait bénéficier Enterprise Holdings d'une expérience de service à la clientèle tout compris, allant d'options d'aménagement personnalisables à un soutien après-vente.

L'ajout de fourgons Mercedes-Benz au parc national de véhicules d'Enterprise Holdings soutient les efforts de cette dernière en vue de réduire la consommation d'énergie tout en lui permettant d'offrir les performances, les technologies de sécurité et la fiabilité exceptionnelles qui font la réputation des fourgons Mercedes-Benz. Malgré les difficultés persistantes auxquelles est confrontée l'industrie en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, l'équipe de Fourgons Mercedes-Benz Canada a minimisé les perturbations et maintenu un stock constant de véhicules commerciaux, ce qui a rendu cet accord possible.

Dans le cadre de son offre de parcs commerciaux, Fourgons Mercedes-Benz Canada soutient des entreprises d'un océan à l'autre en les aidant à s'adapter à leurs besoins en matière de véhicules et à réduire les coûts de leurs parcs de véhicules en optimisant notamment les économies de carburant, le temps de fonctionnement et la valeur de revente. Cet ensemble complet de services contribue à réduire le coût total de possession tout en assurant un soutien de premier ordre. Dans les années à venir, Fourgons Mercedes-Benz Canada offrira à ses clients de parcs des solutions de connectivité B2B ainsi que des architectures de véhicules électriques.

Citations

« Enterprise Holdings est un partenaire très apprécié de Fourgons Mercedes-Benz Canada, et nous sommes convaincus que notre collaboration avec la plus grande entreprise de location de véhicules au monde s'avérera fructueuse pour les deux compagnies. Malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de l'industrie, notre équipe de classe mondiale a été en mesure de systématiquement offrir des solutions optimales afin de s'adapter et de répondre du mieux possible aux besoins de nos partenaires. Notre approche de services complets en matière de partenariats de parcs commerciaux représente une valeur ajoutée importante pour nos clients, et nous avons hâte d'offrir à Enterprise Holdings le soutien à long terme qu'elle recherche, de la façon la plus durable possible. »

- Christian Pohl, vice-président de la division des fourgons de Mercedes-Benz Canada

« Cette collaboration nous permet d'offrir de nouvelles solutions de mobilité à plus de clients tout en étendant nos efforts avec un excellent partenaire. Nous travaillons fort pour garder nos clients sur la route et nous sommes ravis de pouvoir leur proposer les produits de haute qualité et l'expérience de service exceptionnelle que nous savons que Fourgons Mercedes-Benz Canada offre. »

- Steven Tudela, vice-président principal des opérations canadiennes d'Enterprise Holdings

