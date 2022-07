SNC-Lavalin fait progresser le projet de remise à neuf des centrales nucléaires en Roumanie en remportant un contrat de 64 millions de dollars





MONTRÉAL , le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC), a été choisie par Nuclearelectrica S.A. (SNN), exploitant de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie, pour fournir des services de conception et d'ingénierie pour l'unité 1 du réacteur CANDU® à l'installation. Il s'agit de la première étape d'un futur projet de prolongation de la durée de vie visant à soutenir la sécurité énergétique et les objectifs de carboneutralité. Dans le cadre de ce contrat de 2 ans et demi, d'une valeur approximative de 64 millions de dollars, SNC-Lavalin fournira des services d'ingénierie et d'approvisionnement initial pour les travaux de retubage visant à remplacer des composants clés du coeur du réacteur, soit les canaux de combustible, les tubes de force et les conduites d'alimentation pour l'unité 1 de Cernavoda, ce qui permettrait de prolonger la durée de vie utile du réacteur jusqu'en 2060. À elle seule, l'unité 1 du réacteur CANDU fournit 10 % de l'électricité de la Roumanie, assurant un flux d'électricité sans émissions, sûr et ininterrompu.

« L'Europe fait face à la crise énergétique la plus importante de ce siècle; elle doit relever le défi de faire évoluer la production d'électricité vers des sources carboneutres tout en s'efforçant d'assurer la continuité de son approvisionnement énergétique », a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « En plus de contribuer à la philosophie en matière de carboneutralité de SNC-Lavalin et à sa raison d'être, soit de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent, ce projet fait progresser la remise à neuf du réacteur de Cernavoda, qui assure la sécurité énergétique de la Roumanie et a contribué à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 10 millions de tonnes par an. »

Dans le cadre de son mandat, SNC-Lavalin enverra du personnel spécialisé de son secteur Énergie nucléaire sur place à Cernavoda pour effectuer les travaux. Cela comprend des experts en étude de conception, en analyse technique des réacteurs et en qualification de l'approvisionnement. L'équipe de projet multidisciplinaire travaillera en étroite collaboration pour mettre en commun son expertise dans les domaines des conduites d'alimentation, de la conception des canaux de combustible et de l'analyse des contraintes afin d'assurer la réalisation du projet de façon rentable et rapide. L'expertise de SNC-Lavalin en matière de cycle de vie complet des centrales nucléaires et les pratiques exemplaires qu'elle a développées avec les travaux similaires effectués dans des centrales nucléaires au Nouveau-Brunswick (Point Lepreau), en Ontario (Darlington et Bruce Power), en Corée du Sud (Wolsong) et en Argentine (Embalse) seront également mises à profit pour maximiser les résultats du retubage de Cernavoda.

« La Roumanie a besoin de capacités nucléaires renouvelées afin de produire une énergie propre, stable et abordable, comme solution pour assurer la sécurité énergétique et la protection des consommateurs, a déclaré Cosmin Ghi??, chef de la direction, Nuclearelectrica S.A. Notre mission à long terme est de produire de l'énergie propre (33 % de l'énergie décarbonée totale en Roumanie) selon des normes d'excellence en sécurité, et la remise en état de l'unité 1 offrira à la Roumanie 30 années supplémentaires d'énergie propre de base. Nous sommes fiers de signer ce contrat avec SNC-Lavalin pour ce projet stratégique essentiel. »

Le nucléaire est l'une des pierres angulaires des activités de SNC-Lavalin, et cette obtention d'un nouveau contrat s'appuie sur l'accord-cadre à long terme conclu par l'entreprise avec SNN au cours des 10 dernières années. L'accord-cadre a permis à SNC-Lavalin d'offrir de multiples services, y compris l'inspection et le remplacement des conduites d'alimentation, ainsi que l'inspection des canaux de combustible et la mise à niveau de la sécurité des réacteurs CANDU de Cernavoda. SNC-Lavalin a également annoncé en mai 2022 qu'elle avait obtenu un contrat pour entreprendre des travaux d'optimisation du rendement de l'unité 1 du réacteur CANDU.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation de plus de 40 ans avec SNN et la Roumanie, alors qu'ils préparent leurs réacteurs CANDU à servir les générations futures de façon aussi fiable qu'ils ont servi les générations passées, a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Comme nous sommes le responsable et fabricant d'équipement d'origine de la technologie CANDU®, personne ne connaît mieux que nous ce réacteur ou la façon d'en effectuer le retubage avec succès. Nous sommes fiers que notre technologie CANDU continue de contribuer à la prospérité de la Roumanie et de sa population, en fournissant de l'électricité de base sans émissions sur laquelle son économie peut compter, dans toutes les conditions météorologiques et dans tous les contextes géopolitiques, pour les 30 prochaines années. »

La préparation des réacteurs CANDU de Cernavoda pour continuer à servir les générations futures de la Roumanie avec une énergie décarbonée et stable est conforme au plan directeur Ingénierie Net Zéro de SNC-Lavalin, et constitue notre engagement à faire progresser les projets qui aident les clients à décarboner leurs actifs, à gérer les risques climatiques et à renforcer la résilience climatique.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin

Avec plus de 60 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, SNC-Lavalin offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, SNC-Lavalin résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. SNC-Lavalin exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. SNC-Lavalin participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower.

