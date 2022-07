RealD a gain de cause dans sa poursuite en matière de brevets intentée contre LightSpeed pour son système DepthQ





Un tribunal allemand a tranché en faveur de RealD, concluant que le système DepthQ CineBright de LightSpeed violait les brevets du système de projection cinématographique 3D de RealD

LONDRES, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Un tribunal de district à Düsseldorf, en Allemagne, a tranché en faveur du chef de file mondial des technologies visuelles, RealD Inc , concluant que le système à deux faisceaux DepthQ CineBright de LightSpeed violait deux brevets revendiqués. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par RealD Inc.

Le tribunal allemand a ordonné un rappel de produit et émis des injonctions contre Lightspeed Inc. et l'équipe de direction de LightSpeed, qui sont condamnés à payer des dommages-intérêts pour avoir violé les brevets du système de projection cinématographique 3D à deux faisceaux de RealD (numéros de brevet EP 2 469 336 et EP 2 067 066).

Les systèmes cinématographiques 3D à double lumière brevetés de RealD offrent une plus grande efficacité lumineuse par rapport aux autres technologies de projection cinématographique 3D et, par conséquent, fournissent une image 3D projetée supérieure à des coûts d'exploitation plus bas.

Les décisions rendues s'appliquent aux brevets européens et sont les plus récents cas confirmant et réaffirmant les brevets de RealD dans le monde. Cette décision fait suite à une longue série de victoires pour RealD dans de nombreux territoires et régions dont les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon, la Russie et l'Australie, où les brevets d'invention de l'entreprise ont été revendiqués avec succès et où des contestations menées par des contrefacteurs comme Master Image et Volfoni se sont avérées infructueuses.

« RealD investit des ressources substantielles dans notre mission qui consiste à offrir une image visuelle parfaite. Pour continuer à prendre de tels engagements en matière de recherche-développement, nous devons tenir les contrefacteurs responsables de la copie des technologies brevetées de RealD et nous sommes ravis que ce tribunal allemand ait fait exactement cela », a déclaré Travis Reid, chef de la direction de RealD.

À propos de RealD Inc.

Nommée trois fois « entreprise la plus innovante » par Fast Company, RealD a pour mission de perfectionner l'expérience visuelle sur chaque écran et chaque appareil. RealD a été la pionnière du cinéma numérique 3D et possède aujourd'hui la plus grande plateforme de cinéma 3D au monde avec plus de 2 milliards de personnes ayant visionné un film en RealD 3D. Le réseau de cinémas de RealD compte plus de 30 000 écrans installés dans 75 pays et plus de 1 200 partenaires d'exposition. En tant qu'innovatrice mondiale de premier plan en matière de technologies visuelles, RealD conçoit et octroie des licences pour des technologies de pointe qui permettent une expérience de visionnement de haut niveau au cinéma et sur des appareils mobiles et personnels.

RealD a des bureaux à Beverly Hills, Boulder, Londres, Moscou, Shanghai, Beijing, Hong Kong et Tokyo. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.reald.com .

Si vous souhaitez en savoir plus, les décisions du Landgericht Düsseldorf sont accessibles au public, avec les numéros de cas 4 a O 73/20 et 4 a O 15/21. Consultez la page https://www.lg-duesseldorf.nrw.de/

Les brevets européens revendiqués EP 2 469 336 et EP 2 067 066 sont validés dans divers territoires européens.

