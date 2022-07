Rapport d'ACI Worldwide : L'économie nigériane profite des avantages de la transformation des services bancaires en temps réel et numérique ? contribuant environ 6 milliards de dollars supplémentaires au PIB d'ici 2026





La révolution des paiements en temps réel et numériques au Nigéria stimule la croissance économique et l'inclusion financière à des niveaux sans précédent en faveur de la plus grande économie africaine, selon la 3ème édition du rapport intitulé Prime Time for Real-Time, publié parACI Worldwide, (NASDAQ: ACIW), en partenariat avec GlobalData , une société pionnière en matière de données et d'analyses, et le Centre for Economics and Business Research (Cebr). Le rapport, qui suit les volumes et la croissance des paiements en temps réel dans 53 pays, comprend pour la première fois une étude d'impact économique. Celle-ci offre une observation complète des avantages économiques des paiements en temps réel pour les consommateurs, les entreprises et l'économie au sens large dans 30 pays.

Le rapport classe le Nigéria en tant que leader incontesté des paiements en temps réel et numériques en Afrique. Le pays a enregistré des transactions de 3,7 milliards en temps réel en 2021, se classant au sixième rang du classement des marchés de paiements en temps réel les plus développés au monde derrière l'Inde, la Chine, la Thaïlande, le Brésil et la Corée du Sud. L'adoption généralisée de nouveaux services de paiement numériques et en temps réel a aidé le Nigéria à débloquer 3,2 milliards de dollars de rendement économique supplémentaire en 2021, ce qui représente 0,67% du PIB du pays.

Les transactions en temps réel sont prévues d'atteindre 8,8 milliards par an d'ici 2026, un TCAC sur 5 ans de 18,6%. Cela aidera à débloquer 6 milliards de dollars supplémentaires au PIB en 2026, soit 1,01% du PIB du pays, ce qui classera le Nigéria à la 4ème place parmi les économies mondiales réalisant le maximum d'avantages économiques grâce aux paiements en temps réel.

Santhosh Rao, Responsable d'ACI Worldwide au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud a déclaré : "Le Nigéria est en passe de devenir rapidement une tête d'affiche à travers l'Afrique grâce à la transformation numérique réussie de l'économie du pays. Suite à la transformation accélérée par la pandémie de COVID-19, les Nigérians s'attendent de plus en plus à des vitesses plus élevées, une plus grande simplicité et des idées modernes de la part des prestataires de services financiers. Alors que l'argent en espèces est encore largement utilisés, la transition vers les services de paiement numériques et en temps réel témoigne du succès des régulateurs gouvernementaux à favoriser une croissance rapide de l'ouverture numérique, en particulier des paiements", a-t-il ajouté.

La croissance rapide a également été propulsée par des acteurs clés du secteur des paiements du pays. L'un de ces acteurs, Interswitch Group, une entreprise pionnière dans le domaine de technologies de paiement, en train de stimuler l'innovation révolutionnaire en matière de paiement au Nigéria depuis 20 ans.

Au cours des dernières années, Interswitch s'est associée à ACI pour déployer des technologies de pointe qui changent la perspective des paiements au Nigéria. Ces produits innovants comprennent des plateformes d'émission unique pour tous les types de paiement, l'acceptation des paiements numériques pour les acquéreurs, des plateformes de paiement d'entreprise et des plateformes de traitement des paiements omni canaux sécurisés, entre autres.

"Alors que davantage de Nigérians adoptent les paiements en temps réel et numériques, nous avons constaté une augmentation proportionnelle du besoin d'infrastructure dorsale pour permettre de réaliser ces transactions", a expliqué Jonah Adams, Directeur général, de l'Infrastructure numérique et des Services gérés, chez Interswitch Systegra. « Interswitch et ACI s'engagent à conduire la transformation numérique à travers l'Afrique via le déploiement d'infrastructures et de solutions numériques pertinentes et innovantes qui optimisent l'efficacité commerciale et stimulent la croissance et la rentabilité des clients ».

« Nos recherches montrent que les gouvernements qui font progresser la modernisation en temps réel de leur infrastructure nationale de paiement créent une situation profitable pour toutes les parties prenantes à travers l'écosystème des paiements", a ajouté Rao. "Les consommateurs et les entreprises bénéficient de services de paiement rapides, sans friction et hyper-connectés, les institutions financières pérennisent leurs activités dans un environnement hautement concurrentiel en accélérant la modernisation axée sur le cloud et centrée sur les données. Et les gouvernements nationaux stimulent la croissance économique, réduisent la taille de leur économie parallèle et créent un système financier plus équitable pour tous".

Le système de paiement en temps réel du Nigéria - NIBSS Instant Payments (NIP) - a été lancé en juillet 2011. Le système est soutenu par toutes les banques commerciales, les banques de micro-finance et les opérateurs d'argent mobile, et peut être utilisé via un certain nombre de canaux, y compris les canaux d'Internet et les services bancaires mobiles, les succursales bancaires, les kiosques, l'application mobile USD, les terminaux de point de vente et les guichets automatiques. Cette omniprésence a aidé NIP à atteindre les taux d'adoption et d'utilisation élevés d'aujourd'hui.

Une campagne continue se démontre actuellement au Nigéria pour étendre ce dynamisme aux cas d'utilisation transfrontaliers - une prochaine étape logique qui simplifiera et réduira le coût des activités internationales, tout en supprimant les surprises liées au taux de change lors du retour au pays ou aux versements. Les différentes nations à travers le continent se positionnent de plus en plus pour reproduire le succès du Nigeria, alors que l'Afrique dans son ensemble reste un continent au potentiel inexploité.

"L'Afrique occupe une position idéale pour capitaliser sur les leçons apprises d'autres pays et continents et maximiser l'impact et les avantages des paiements en temps réel", a conclu Rao. "Il y a un regain d'appétit et d'enthousiasme à travers le continent pour accroître l'inclusion financière et utiliser les paiements en temps réel afin de bâtir les futures économies numériques du continent. Les banques doivent considérer le marché comme une nouvelle phase d'opportunités importantes et évaluer si la technologie qu'elles utilisent actuellement est adaptée à leur objectif. Les banques qui veulent réussir et être compétitives à l'avenir doivent se lancer dans une stratégie de transformation numérique à long terme, qui leur permettra à la fois de se connecter facilement à de nouveaux systèmes et d'innover rapidement en utilisant les rails en temps réel".

Autres principaux résultats du rapport :

En 2021, 55% de la valeur des transactions de paiement au Nigéria se faisaient en temps réel, 37,7% via d'autres moyens de paiement électronique et 9,3% en espèces - la valeur des transactions en temps réel en pourcentage du total des transactions est fixée à passer à 64,4% en 2026 (alors que la valeur des transactions électroniques et en espèces est prévue de baisser davantage, à 30,7% et 4,9% respectivement)

64,7% des consommateurs au Nigéria possèdent et utilisent un portefeuille mobile

L'impact théorique de tous les paiements au Nigéria en temps réel pourrait ajouter 4,4% au PIB formel d'ici 2026. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de place pour les paiements électroniques non instantanés ou les paiements sur papier

Les paiements en temps réel ont considérablement contribué à la formalisation de l'économie parallèle du Nigéria - la taille de l'économie parallèle était estimée à 47% du PIB formel en 2021, ce qui équivaut à environ 228 milliards de dollars - en l'absence de paiements en temps réel. L'économie parallèle du Nigéria aurait été 1,4% plus grande.

De l'autre côté, la fraude aux paiements est en augmentation ; 1 consommateur sur 4 au Nigéria (25,2%) a été victime d'une fraude en 2021, dont 27% ont été victimes d'un abus de confiance, et 14,3% se sont fait voler les détails de leur carte

Modernisation bancaire : les banques se tournent de plus en plus vers le cloud pour les aider dans leur stratégie de transformation numérique : 80 % des banques nigérianes prévoient de passer à une plateforme de gestion basée sur le cloud, tandis que 70% envisagent activement utiliser un modèle de logiciel en tant que service (SaaS).

