Fineqia se joint à une commandite de vélo de sensibilisation à la santé mentale avec Ride for Keith

LONDRES, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE:FNQ) (hors cote:FNQF) (Francfort: FNQA) a commandité Ride for Keith, une randonnée à vélo de 1 100 milles qui soutient la santé mentale des hommes. Du 5 au 18 juillet, quatre personnes ont fait du vélo de Londres, au Royaume-Uni, à Acqui Terme, en Italie, sauf pour traverser la Manche en ferry.

« La raison de cette aventure insensée, c'est qu'au cours du confinement, une de mes relations a malheureusement perdu la vie après des antécédents de problèmes de santé mentale. Nous avons décidé de faire quelque chose en son nom et de transformer une tragédie en quelque chose de positif », a déclaré le président de Fineqia, Martin Graham, qui a participé à la course à vélo.

Selon le Service National de Santé du Royaume-Uni (NHS), plus de deux hommes sur cinq souffrent de problèmes de santé mentale, ce qui est de plus en plus reconnu comme un problème croissant dans la société actuelle1. Cette statistique ne prend en compte que les personnes qui admettent avoir un problème de santé mentale et, par conséquent, la proportion réelle est probablement beaucoup plus importante.

Ride for Keith est soutenu par Fineqia, car nous pensons que la santé mentale au travail et la bonne gestion vont de pair. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout porte à croire que les lieux de travail où le niveau de bien-être mental est élevé sont quatre fois plus productifs. Cette démarche s'inscrit dans le droit fil de la conviction de Fineqia, qui souhaite contribuer à la prise en compte de l'importance du bien-être sur le lieu de travail.

Ride for Keith s'est associée à Shout 85258. Un service de soutien par SMS, gratuit et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toute personne qui a du mal à faire face à la situation.

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une entité inscrite au Canada (ECD : FNQ), aux 2tats-Unis (HORS COTE: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International décrit la gouvernance d'entreprise, la culture, les processus et les relations de la Société par lesquels la Société et ses filiales et investissements sont contrôlés, dirigés et gouvernés. Fineqia International supervise et assure la réussite globale, la planification et la croissance de la Société et de l'ensemble de ses filiales.

Références : 1 NHS. (2020-2021) Statistiques sur la Loi sur la santé mentale, chiffres annuels. Récupéré de : https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/mental-health-act-statistics-annual-figures/2020-21-annual-figures

