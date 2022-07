Numériques, écologiques et intelligents : XCMG lance des produits fonctionnant aux nouvelles énergies lors de sa plus importante exposition à ce jour au salon bauma 2022





MUNICH, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE : 000425) participera au salon bauma 2022 du 24 au 30 octobre à Munich, en Allemagne, pour présenter les technologies et les produits de pointe qui représentent la feuille de route du groupe en matière de développement numérique, écologique et intelligent. XCMG exposera au stand FS.1105/4, FS.1105/2 et FS.1105/7 au Parc des expositions de Messe München.

XCMG présente sa plus importante exposition à ce jour au salon bauma de cette année, avec non seulement sa gamme complète d'excavatrices et ses ensembles intégrés d'engins routiers, mais aussi des engins de levage, des décapeuses et des foreuses, ainsi que des plateformes pour les travaux en hauteurs qui sont très populaires parmi les clients européens. Tous les modèles présentés sont personnalisés pour le marché européen du bâtiment qui excelle dans les technologies intelligentes, les garanties de sécurité et la fiabilité.

XCMG lancera une gamme de produits fonctionnant aux nouvelles énergies au salon bauma 2022, notamment des modèles 100% électriques de grue tout-terrain, d'excavatrice et de chargeur sur pneu, avec des avantages concurrentiels tels que la haute capacité de batterie, la rapidité de chargement, le zéro émission et la non-pollution.

« XCMG effectue sa transition et sa transformation vers les nouvelles énergies ; en faisant progresser notre stratégie durable avec de nouvelles infrastructures écologiques bas-carbone et intelligentes et en préparant activement le développement des technologies de commande électronique, de batterie et de propulsion électrique, nous espérons présenter nos derniers succès en matière de développement d'engins de construction fonctionnant aux nouvelles énergies à un public international au salon bauma 2022 », a déclaré M. Jiansen Liu, vice-président de XCMG et directeur général de XCMG Import and Export Ltd.

En 1992, XCMG était la première entreprise chinoise à participer au salon et elle n'a jamais manqué une édition au cours des 30 dernières années. Le développement rapide de XCMG ces dernières années a permis de construire un réseau complet de centres de R&D, de distribution locale, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de service client intégré et de formation.

XCMG possède actuellement trois filiales en Europe, dont un centre de recherche, un centre d'achat et une société de vente et de services. XCMG gère également toute une chaîne de valeur au service du marché européen, avec un fort soutien local pour les ventes, les services, le financement et le recyclage des équipements usagés, entre autres.

« Nous poursuivons activement notre stratégie mondiale ; avec une solide combinaison d'expertise professionnelle et d'expérience pratique dans un contexte multiculturel, XCMG s'engage à créer de la valeur réelle et à fournir des produits et services de haute qualité à nos clients en Europe », a déclaré Jiansen Liu.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1861977/XCMG_s_Machines_Equipment_Has_Shipped_China_Munich_Upcoming_bauma_2022.jpg

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 09:21 et diffusé par :