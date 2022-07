CASTALOOP USA étend ses opérations de manutention de marchandises aux voies navigables intérieures des États-Unis avec un nouveau terminal à Lemont (IL)





MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - CASTALOOP USA, Inc., une filiale de LOGISTEC Arrimage inc., a annoncé l'inauguration d'un nouveau terminal situé à Lemont, en Illinois. CASTALOOP USA, Inc. fournira à ses clients des services maritimes et de manutention de vrac, de marchandises générales et de cargaisons lourdes liées à des projets sur la rivière Illinois au point milliaire 300, qui se connecte au système du fleuve Mississippi et de ses affluents.

« En élargissant notre réseau de terminaux au coeur des États-Unis, nous envisageons de fournir une offre alternative aux clients du système fluvial du Midwest afin d'atteindre de nouveaux marchés, tout en maintenant les services fiables et de confiance dont ils bénéficient dans l'ensemble de nos installations. Nous poursuivons ainsi notre soutien envers une chaîne d'approvisionnement mondiale solide », a déclaré Philip O'Brien, président de CASTALOOP USA, Inc.

Le terminal de Lemont (IL) est stratégiquement situé pour desservir les marchés de la grande région de Chicago avec des services de barge à camion, et facilement accessible par le réseau autoroutier. Comptant plus de 13 acres d'entreposage extérieur et 6 039 mètres carrés d'entreposage intérieur, ce terminal est adapté pour les produits d'acier, les métaux non ferreux, les produits forestiers, les conteneurs souples et les marchandises palettisées. Les clients profiteront ainsi de l'expertise spécialisée de CASTALOOP USA, Inc. en matière de manutention de marchandises. Le terminal offre un accès central direct aux marchés mondiaux via le réseau fluvial.

« Nos activités ont démarré à Lemont avec la récente manutention de tuyaux d'acier destinés au marché du pétrole et du gaz dans le sud des États-Unis », a expliqué Mike Taylor, directeur général de CASTALOOP USA, Inc. à Lemont. « Le terminal dispose d'une grande capacité pour nos clients et nous sommes prêts à faciliter l'acheminement de leurs produits sur le marché de façon sécuritaire et efficace».

À propos de LOGISTEC Corporation

CASTALOOP USA, Inc. est une filiale de LOGISTEC Arrimage inc. et fait partie de LOGISTEC Corporation, qui est basée à Montréal, au Québec, et qui fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales, et de conteneurs, dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services en matière de renouvellement de conduites d'eau potable, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, de gestion de risques, et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

