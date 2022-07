Aequs et Hindalco forment une alliance stratégique dans le secteur de l'aérospatiale commerciale





FARNBOROUGH, Angleterre, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aequs Pvt. Ltd., un fabricant de composants aérospatiaux de premier plan, et Hindalco Industries Ltd., l'une des principales entreprises de produits aluminium intégrés au monde, ont conclu une alliance stratégique en vue d'une collaboration à long terme et d'un développement commercial conjoint dans le secteur de l'aérospatiale commerciale.

Le partenariat tire parti des capacités, de la présence sur le marché et de la connaissance de l'industrie des parties respectives pour le développement, la fabrication et la qualification des extrusions requises pour les FEO aérospatiaux commerciaux et d'autres clients d'Aequs.

« Cette alliance stratégique constitue une percée pour le secteur aérospatial indien en intégrant davantage l'ensemble de la chaîne de valeur afin d'offrir une valeur ajoutée à 100 % dans le pays. Elle crée une valeur stratégique pour nos clients en améliorant la durabilité et la fiabilité de la fabrication dans le pays », a affirmé Aravind Melligeri, PDG d'Aequs.

Avec l'introduction des extrusions d'aluminium dans son portefeuille en partenariat avec Hindalco, Aequs renforce sa stratégie de solution à guichet unique avec une chaîne d'approvisionnement aérospatiale entièrement localisée, durable et écologique.

Aequs exploite la plus grande installation d'usinage aéronautique en Inde avec plus de 1 million d'heures d'usinage livrées chaque année par le Belagavi Aerospace Cluster. Le campus abrite également des capacités de fabrication de bout en bout, depuis les pièces forgées jusqu'au traitement de surface et aux assemblages aérostructuraux complexes.

Hindalco est un acteur de premier plan dans l'industrie des extrusions en Inde avec une présence dans toute la chaîne de valeur de l'aluminium, de l'extraction de bauxite à l'extrusion. Elle exploite trois usines d'extrusion dans le pays à Renukoot, Alupuram et Kuppam, et se spécialise dans une large gamme d'alliages, y compris les alliages durs et les alliages spéciaux pour les secteurs aérospatiaux. Toutes les usines ont des processus de fabrication bien établis pour le développement des matrices et des systèmes d'assurance qualité, perfectionnés pendant cinquante ans. Les nouveaux développements applicatifs chez Hindalco sont soutenus par Hindalco Innovation Centre & Aditya Birla Science and Technology Centre, à Mumbai.

À propos d'Aequs

Aequs est une entreprise de fabrication sur contrat diversifiée qui offre des solutions de produits verticalement intégrées dans les industries de l'aérospatiale, des jouets et des biens de consommation durables. En tirant parti de ses écosystèmes de fabrication, Aequs assure la fiabilité des gains d'efficacité à sa clientèle mondiale. Aequs exploite actuellement des installations de fabrication en Inde, en France et aux États-Unis.

À propos de Hindalco Industries Limited

Hindalco Industries Limited est le fleuron des métaux du groupe Aditya Birla. Centrale métallurgique de 26 milliards de dollars, Hindalco est la plus grande entreprise de laminage et de recyclage d'aluminium au monde et un acteur majeur dans le domaine du cuivre. C'est aussi l'un des plus grands producteurs d'aluminium primaire en Asie. Guidée par son objectif de construire un monde plus vert, plus fort et plus intelligent, Hindalco fournit des solutions innovantes pour une planète durable. Sa filiale en propriété exclusive Novelis Inc. est la plus grande entreprise de laminage et de recyclage d'aluminium au monde. Novelis est également un fournisseur leader de plaques et feuilles aérospatiales avec une présence de fabrication en Allemagne et en Chine. L'empreinte mondiale de Hindalco couvre 50 unités de fabrication dans 10 pays.

