Intelly lance une plateforme d'investissement immobilier innovante le 20 juillet 2022

La Fintech de la technologie blockchain, Intelly, lance le 20 juillet une plateforme d'investissement immobilier de type NFT fractionné (F-NFT). Les investisseurs auront accès à des investissements immobiliers dans le monde entier en utilisant le token INTL pour acheter des actifs immobiliers fractionnés sur sa plateforme d'investissement immobilier décentralisée. Intelly a réalisé avec succès sa première offre de pièces de crypto-monnaie début 2022 et a établi l'Intelly Exchange : un marché immobilier liquide sur lequel les investisseurs peuvent échanger des F-NFT dont le prix est fixé par les participants au marché en fonction de la rentabilité de l'actif sous-jacent. La bourse va répertorier les projets des secteurs résidentiel, commercial et des entreprises, comme un club de plage ou un restaurant de marque, alors tokenisés via des F-NFT, ce qui permet aux investisseurs de passer d'un investissement à l'autre en quelques secondes, en fonction de leur goût du risque.

Transformer les investissements immobiliers à l'aide de la technologie blockchain

Ismet Tasceken, CEO d'Intelly, indique : « L'environnement commercial exceptionnel de la Suisse offre une stabilité et une prévisibilité essentielles pour les Fintechs engagées dans la transformation d'actifs, comme le secteur immobilier, à l'aide de la technologie blockchain. Même si le secteur immobilier représente aujourd'hui plus de 3,7 billions dollars, l'industrie est confronté à de nombreuses inefficacités qui la rongent depuis des décennies. Nous comptons tirer parti de notre expérience remontant à plus de 30 ans, de nos liens avec le secteur et de la puissance de la blockchain pour libérer le potentiel d'une nouvelle ère de l'investissement immobilier ».

Le marché de la tokénisation devrait atteindre 9,2 milliards de dollars d'ici 2030.

Investir dans l'immobilier est rentable à long terme mais exige une mise de fonds initiale importante, ce qui peut constituer un sérieux handicap pour de nombreux investisseurs. La plateforme F-NFT d'Intelly élimine de nombreuses étapes requises habituellement pour participer à l'investissement immobilier. L'écosystème unique d'Intelly jette une passerelle entre le monde physique et le monde virtuel, rejoignant ainsi le marché de la tokenisation en pleine croissance qui devrait atteindre 9,2 milliards de dollars d'ici 2030. En signalant que la plateforme commencera à se négocier le 20 juillet, M. Tasceken a déclaré : « Ce qui distingue Intelly de ses concurrents, c'est l'excellence de sa technologie exclusive associée à l'ampleur de sa pénétration du secteur. Ceci, conjugué à notre force financière, notre expérience et notre vision, garantira la création d'opportunités rentables pour nos clients par le biais d'investissements immobiliers ».

