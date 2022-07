UL Solutions fait progresser la sécurité des outils électriques grâce à un nouveau laboratoire en Allemagne





Le laboratoire fournit aux fabricants européens d'outils électriques une offre de services complète d'essais de sécurité, de performance, de qualité, de fiabilité et de certification portant sur la conformité réglementaire et l'accès au marché de destination.

NEU-ISENBURG, Allemagne, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial de la science de la sécurité appliquée, a officiellement ouvert un nouveau laboratoire d'outils électriques. En complément des bureaux et laboratoires d'UL Solutions en Allemagne, le laboratoire d'outils électriques fournit des services de test, d'inspection et de certification pour une gamme variée de produits d'outils électriques aux clients de toute l'Europe.

« Aujourd'hui constitue un nouveau jour passionnant dans notre relation avec les fabricants européens d'outils électriques alors que nous célébrons l'ouverture d'un nouveau laboratoire de pointe UL Solutions à Neu-Isenberg », a déclaré Giorgio Decataldo, responsable du développement commercial du groupe Appareils électroménagers, CVC et Éclairage chez UL Solutions. Compte tenu de notre mission, oeuvrer en faveur d'un monde plus sûr, UL Solutions se consacre à l'utilisation de son expertise en matière d'essais et de certification pour aider les fabricants d'outils électriques en Europe à conquérir de nouveaux marchés, à forger des partenariats et à réussir dans un marché de plus en plus concurrentiel. »

Le nouveau laboratoire d'outils électriques UL Solutions constitue un fournisseur de services complet pour les fabricants d'outils électriques de toute l'Europe. Il aide les fabricants à raccourcir les cycles de développement et à accélérer la commercialisation tout en naviguant dans les complexités réglementaires. Les capacités du nouveau laboratoire pour outils électriques de Neu-Isenberg comprennent :

Essais de sécurité et certification pour l'accès au marché nord-américain et la conformité aux normes pour obtenir la marque UL

Vérification de la batterie et du chargeur de l'outil électrique

Essais conformément aux normes CEI/EN 62841 et CEI/EN 60745

Exigences en matière d'efficacité énergétique et essais

Test de performance

Services de confidentialité et de cybersécurité des outils intelligents

Évaluation des besoins de certification

« Les tendances qui stimulent la croissance du marché des outils électriques comprennent la demande d'outils connectés, faciles à utiliser, portatifs, alimentés par batterie et écoénergétiques, a indiqué Davide Atzeni, directeur principal du groupe Appareils électroménagers, CVC et Éclairage chez UL Solutions. « Ces innovations s'accompagnent du besoin d'une expertise en science de la sécurité pour transformer de grands défis complexes en opportunités commerciales. UL Solutions se consacre à l'exploitation de son approche scientifique, de ses capacités d'essai et de son expertise en certification pour aider les fabricants d'outils électriques en Europe à ouvrir de nouveaux marchés et à réussir dans un marché de plus en plus concurrentiel. »

Selon Market Data Forecast, la croissance du marché des outils électriques peut être attribuée à la demande croissante d'outils sans fil avec l'adoption rapide de systèmes de batterie flexibles, la popularité croissante du bricolage (DIY) et le développement des infrastructures pour répondre aux besoins des populations croissantes. Le marché nord-américain des outils électriques devrait également connaître une croissance importante dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'automobile.

En outre, selon M&M Report, l'Amérique du Nord représentait 38 % de l'ensemble du marché des outils électriques en 2019 et devrait connaître une forte dynamique sur le marché mondial des outils électriques au cours de la prochaine décennie. En Europe, le marché des outils électriques devrait croître avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 % entre 2022 et 2029 et atteindre un niveau de ventes annuelles de 1 797 946 000 dollars américains d'ici 2029. L'Asie-Pacifique offre également d'importantes possibilités de croissance aux fabricants d'outils électriques en raison de la hausse des revenus, de la recrudescence des activités de construction et de la croissance des industries manufacturières.

« L'ajout de capacités d'essai en Allemagne renforcera notre capacité d'aider nos clients à exporter des produits vers les marchés de destination, comme l'Amérique du Nord, tout en répondant aux besoins en matière de sécurité, d'essais de performance et de certification en Europe », a dit Davide Atzeni. « Les petites et moyennes entreprises européennes de fabrication d'outils électriques veulent être plus concurrentielles par rapport aux marques établies sur le marché nord-américain. Cependant, il manque aux certificateurs actuels basés en Europe la sensibilité et la reconnaissance du marché nord-américain que la marque UL offre. Grâce à la présence d'UL Solutions en Allemagne, les fabricants locaux ont un partenaire mondial pour les aider à composer avec les complexités réglementaires à l'échelle mondiale. »

À propos d'UL Solutions

Un leader mondial des sciences de la sécurité appliquées, UL Solutions transforme les défis de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre atout.

Contact presse : Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

+1.847.664.8425

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858873/UL_Solutions_Power_Tools_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 15:04 et diffusé par :