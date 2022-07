Vinco Ventures nomme Ted Farnsworth au poste de co-PDG





Vinco Ventures, Inc. (Nasdaq: BBIG) («Vinco Ventures», «Vinco», ou «la Société»), une holding technologique de médias et contenus numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ted Farnsworth en tant que co-PDG aux côtés de Lisa King, actuelle PDG de Vinco Ventures, avec effet au 8 juin 2022. M. Farnsworth et Mme King dirigeront tous deux la Société en tant que co-PDG.

À l'époque où il présidait ZASH Global Media and Entertainment («ZASH») dont il était cofondateur, M. Farnsworth a joué un rôle déterminant, avec Vinco et ZVV Media Partners («ZVV»), dans l'acquisition de Lomotif et d'AdRizer. Il a également fait ses preuves en matière de leadership et d'expérience dans le secteur des médias. Créateur de nombreuses entreprises prospères, il est considéré comme un expert en développement stratégique, en marketing, en relations publiques, en comportement des consommateurs et en marketing direct.

«Toute l'équipe de Vinco et moi-même sommes enchantés d'accueillir officiellement Ted Farnsworth au sein de la direction en qualité de co-PDG, a déclaré Lisa King, co-PDG de Vinco Ventures. Vinco et ZASH ont commencé à rationaliser leurs activités. Avec Ted Farnsworth en tant que co-PDG, ensemble nous serons plus efficaces pour mettre en oeuvre nos plans de croissance stratégique en comprenant clairement la combinaison de la vision et du plan de notre entreprise.»

«Je travaille en collaboration avec Vinco depuis les débuts de ZASH et j'envisage l'avenir avec enthousiasme. Je suis ravi d'assumer ce rôle aux côtés de Lisa King, qui travaillait chez ZASH avec moi lors de l'acquisition de Lomotif, a déclaré Ted Farnsworth, co-PDG de Vinco Ventures. Tout en continuant à aller de l'avant et à transformer le paysage médiatique, nous ne perdons pas de vue notre objectif principal: le contenu, encore et toujours le contenu, ce qui conduira à la génération de revenus grâce à notre portefeuille de marques Vinco.»

En combinaison avec AdRizer et Mind Tank, Lomotif est l'un des éléments clés de la stratégie de croissance de Vinco. Mind Tank, notre plateforme de séquences vidéo courtes, stimule les expériences consommateur grâce à son interface utilisateur et à ses outils d'édition brevetés. Basées sur la plateforme mobile ou Web de Lomotif, nos plateformes marketing contribuent à stimuler l'engagement et à augmenter les revenus grâce au contenu premium présent dans l'écosystème Vinco et ZASH.

À propos de Vinco Ventures

Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) est un spécialiste du développement de technologies de médias et contenus numériques. ZVV Media Partners LLC, filiale consolidée de Vinco Ventures et coentreprise de Vinco Ventures et ZASH Global Media and Entertainment Corporation, détient une participation de 80% dans Lomotif Private Limited. Vinco Ventures détient une participation de 100% dans AdRizer, LLC. Pour plus d'informations, visiter le site Web investors.vincoventures.com.

Déclarations prospectives et clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» telles que définies dans les dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les informations dont dispose actuellement la direction de Vinco Ventures, ainsi que sur des estimations et des hypothèses faites par la direction de Vinco Ventures. Ces déclarations prospectives peuvent être repérées par le fait qu'elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse et qu'ils se rapportent à la Société en objet ou à sa direction, les mots «estimer», «s'attendre», «avoir l'intention», «croire», «planifier», «anticiper», «projeter» et d'autres mots ou expressions similaires ou la forme négative de ces termes permettent d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations, qui reflètent l'opinion actuelle de Vinco Ventures sur des événements futurs, sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs relatifs à Vinco Ventures et à ses filiales et entités consolidées à détenteurs de droits variables, y compris Lomotif, à leur secteur, à leur situation financière, à leurs opérations et à leurs résultats d'exploitation Ces facteurs comprennent, à titre d'exemple non limitatif, les risques et avantages attendus de l'augmentation proposée des actions autorisées de Vinco Ventures telle que décrite dans notre circulaire de sollicitation de procurations, les investissements de Vinco Ventures dans ZVV Media Partners, LLC, Lomotif Private Limited, PZAJ Holdings, LLC et les initiatives et stratégies de croissance connexes telles que les médias mixtes, la stratégie de diffusion multi-plateforme, les avantages attendus de la participation et du parrainage de Lomotif à des événements de divertissement en direct, les avantages attendus de l'acquisition d'AdRizer, de l'intégration prévue de la technologie AdRizer dans Lomotif et Honey Badger et des synergies entre AdRizer, Lomotif et Honey Badger, les risques liés à la réglementation des activités de NFT et de blockchain et les autres risques et incertitudes décrits plus précisément dans les documents déposé par Vinco Ventures et Cryptyde auprès de la Securities and Exchange Commission ou fournis à celle-ci, y compris les facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de Vinco Ventures sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 15 avril 2022 et qui est disponible à l'adresse www.sec.gov. Si ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés, escomptés, estimés, attendus, prévus ou planifiés. Même si nous estimons que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons pas garantir les résultats, ni les performances, ni les réalisations futurs. Sauf si la loi applicable l'exige, y compris les lois des États-Unis sur les valeurs mobilières, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

