Talkdesk a été nommée Leader dans Frost Radartm 2021 : Analyse de marché des centres de contact en tant que service européens





Talkdesk®, Inc., leader mondial du secteur des centres de contact dans le cloud pour les entreprises soucieuses de leurs clients, a été positionnée en tant que Leader dans Frost Radar 2021 : Analyse de marché des centres de contact en tant que service européens (CCaaS).

Le marché européen des CCaaS compte plus de 150 fournisseurs qui proposent des solutions aux entreprises dans un large éventail de secteurs verticaux. Sur ces 150 fournisseurs, Frost & Sullivan a identifié de manière indépendante les 20 meilleures entreprises, en se fondant sur une croissance constante et un fort accent sur l'innovation, dans le cadre de l'analyse Frost Radar. Les leaders dans le domaine de la croissance et de l'innovation ont satisfait aux critères clés, parmi lesquels la longévité de leur offre en Europe, leur croissance constante et leurs investissements dans des technologies transformatrices telles que l'intelligence artificielle.

D'après cette analyse : « Talkdesk se distingue par l'exhaustivité et les normes élevées de ses solutions », possédant « l'une des moyennes de dépenses les plus élevées du marché en R&D ». L'analyse souligne également que « Talkdesk possède une culture et une réputation de service haut de gamme dans l'ensemble du cycle de vie des clients », fournissant « divers services qui permettent aux entreprises de libérer la valeur de la transformation des centres de contact ».

« La vision de Talkdesk qui est d'offrir des solutions révolutionnaires pour améliorer l'expérience client se traduit par un engagement en faveur de l'innovation », a déclaré Ankita Singh, analyste principale du secteur chez Frost & Sullivan. « Les brevets récents, les fréquences de lancement des produits et les innovations spécifiques à l'engagement omnicanal, à l'engagement des employés et aux analyses en témoignent clairement. L'accent continu placé sur l'expansion géographique et opérationnelle a permis à Talkdesk d'obtenir un avantage concurrentiel et positionne idéalement l'entreprise pour sa croissance future. »

« Talkdesk continue de renforcer sa position de leader à travers le monde, en développant sa portée mondiale de manière stratégique, en lançant de nouvelles innovations et capacités basées sur l'IA sur le marché, et en aidant certaines des plus grandes organisations européennes à résoudre des défis souvent complexes et spécifiques à l'industrie », a déclaré Tiago Paiva, président-directeur général de Talkdesk. « Nous nous engageons à fournir aux entreprises un meilleur moyen d'améliorer les expériences des clients et d'accroître la valeur et la croissance de l'entreprise via le centre de contact. »

Téléchargez un exemplaire gratuit de l'intégralité de Frost Radartm 2021 : Analyse de marché des centres de contact en tant que service européens

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est le leader mondial du secteur des centres de contact dans le cloud, pour les entreprises soucieuses de leurs clients. Nos solutions d'expérience client privilégiant l'automatisation optimisent les processus de service clientèle les plus critiques de nos clients. Notre vitesse d'innovation, notre expertise verticale et notre présence mondiale reflètent notre engagement consistant à veiller à ce que les entreprises puissent offrir de meilleures expériences client, quels que soient le secteur et le canal utilisé, avec pour résultat une plus grande satisfaction de la clientèle et une accélération des résultats commerciaux.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ni approbation de leur part.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

