Beneva s'associe à Tennis Canada et invite le public sur son balcon

QUÉBEC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Beneva devient partenaire officiel de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers par sa toute nouvelle association avec Tennis Canada. Pour souligner le tout, Beneva invite les amateurs sur son balcon afin d'être aux premières loges du tournoi de Montréal qui se déroule du 5 au 14 août. Pour être parmi les 50 chanceux à mettre la main sur une paire de billets et vivre la frénésie des matchs, il suffit de participer au concours Gagne ta place au Balcon Beneva d'ici le 27 juillet.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat qui offre à Beneva un rayonnement et une visibilité exceptionnels, poursuivant le déploiement de sa nouvelle marque. En plus du concours, Beneva propose un espace d'activation où les amateurs pourront à la fois relaxer et se divertir », affirme Louis-Philippe Roux, vice-président, #Marketing et commercialisation de Beneva.

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Beneva à titre de partenaire de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers », souligne Claude Savard, vice-président, partenariats corporatifs, chez Tennis Canada. « Après deux ans d'attente, notre tournoi revient à pleine capacité cette année et nous sommes persuadés que les activités et installations proposées par Beneva sauront ravir les amateurs qui se présenteront du 5 au 14 août au Stade IGA ».

Les acteurs de l'ombre et l'engagement communautaire

Ce sont plus de 1 200 travailleurs et bénévoles qui font qu'un événement comme l'Omnium Banque Nationale est un succès. Comme Beneva met toujours les gens au coeur de ses actions, il était donc impératif pour l'entreprise de souligner leur travail et de récompenser ces acteurs de l'ombre. En effet, des concours exclusifs seront organisés lors de l'événement pour reconnaître leur engagement. Aussi, tout le mobilier ainsi que les accessoires, dont les plantes qui serviront pour l'espace d'activation Beneva, seront remis à l'organisme Ruelles Vertes de Montréal.

Beneva est également partenaire du National Bank Open de Toronto, présenté du 6 au 14 août.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

À propos de Tennis Canada

Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans but lucratif dont la mission est d'assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de devenir un chef de file mondial au tennis. Nous valorisons le travail d'équipe, la passion, l'intégrité, l'innovation et l'excellence. Tennis Canada possède et administre deux prestigieux tournois de l'ATP Tour et de la WTA?; les volets masculin et féminin de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers ainsi que cinq tournois professionnels de l'ATP et de l'ITF. De plus, il possède et soutient financièrement quatre autres tournois professionnels au Canada. Tennis Canada administre également des centres nationaux/programmes d'entraînement à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Tennis Canada est membre de la Fédération internationale de tennis, du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de l'Association internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis Canada administre, commandite et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup, les Jeux olympiques et paralympiques et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et les joueurs de tennis en fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le développement du tennis. Pour obtenir plus amples renseignements sur Tennis Canada, visitez notre site Web au www.tenniscanada.com et suivez-nous sur Facebook et Twitter.

À propos de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers

L'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est un tournoi de classe mondiale que possède et administre Tennis Canada. Le volet masculin sera présenté du 5 au 14 août 2022, au Stade IGA, à Montréal, tandis que le volet féminin sera disputé du 6 au 14 août 2022 au Sobeys Stadium de Toronto. En tant que tournoi du Circuit Masters 1000 de l'ATP, épreuve de catégorie 1000 de la WTA et du Circuit US Open, l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers mettra en vedette les meilleurs joueurs et joueuses du monde. L'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est le troisième plus ancien tournoi de tennis après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis. Pour obtenir plus de renseignements et pour vous procurer des billets, visitez le www.omniumbanquenationale.com.

