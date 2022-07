CTC : Les syndicats du Canada accueillent l'appel des premiers ministres à l'augmentation des investissements fédéraux dans la santé ? mais ils exigent plus de reddition de comptes





VICTORIA, Colombie-Britannique, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada ont accueilli l'appel du Conseil de la fédération à une augmentation des transferts relatifs à la santé, mais Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, rappelle aux premiers ministres du Canada que les nouveaux fonds doivent servir à régler la crise du personnel de la santé et à améliorer l'accès des patientes et patients aux services et les soins qui leur sont fournis.



« Le personnel de la santé du Canada s'apprête à passer un autre été sans répit car les graves pénuries de main-d'oeuvre imposent des contraintes insoutenables aux personnes qui fournissent les soins », déclare madame Bruske, qui se trouvait à Victoria cette semaine pour parler aux premiers ministres. « Les syndicats du Canada appuient l'appel des premiers ministres à l'augmentation des investissements fédéraux. Cependant, les nouveaux fonds doivent comporter une reddition de comptes et être liés au renforcement des soins de santé publics et au comblement de la dangereuse pénurie de travailleurs et travailleuses de la santé. »

Madame Bruske dit que les nouveaux investissements doivent être associés à des mesures qui permettent de voir à ce que tous les membres de la population canadienne aient accès à des médicaments à prix abordable et à des soins dentaires, qui établissent des normes sur les soins de longue durée et en retirent la recherche de profit et qui luttent contre la privatisation rampante de telle sorte que des générations à venir aient accès à des soins de santé publics de qualité.

« Il y a des années que le personnel de la santé de première ligne met en garde contre les dommages que l'insuffisance de financement chronique cause à notre système de santé public, lesquels ont été mis en évidence par la pandémie. Malheureusement, les gouvernements n'ont pas tenu compte de l'avertissement », poursuit madame Bruske. « Maintenant, seule la collaboration entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral et le personnel de la santé permettra de régler la crise. »

Madame Bruske ajoute que les syndicats du Canada tiennent à remercier John Horgan, premier ministre de la C.-B., d'avoir fait des soins de santé une priorité principale du Conseil de la fédération.

« Permettez-moi d'ajouter mes sincères remerciements personnels à John Horgan », conclut madame Bruske. « En tant que président du Conseil de la fédération, le premier ministre Horgan a mis le renforcement des soins de santé au coeur du programme des premiers ministres. Son leadership positif et constructif nous manquera. »

