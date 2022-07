Résultats annuels 2021 de Food Union





Faits marquants :

Une attention et un investissement constants dans l'innovation avec le lancement sur le marché de 140 nouveaux produits glacés

Des investissements stratégiques visant à maintenir et à garantir une position de force dans des régions géographiques stratégiques, avec un leadership dans les pays baltes et au Danemark, en Norvège et en Roumanie

Nomination d'Art?rs ?irjevskis au poste de PDG en Europe

Nomination de Sergey Beskhmelnitskiy en tant que responsable du développement commercial pour l'Europe

Aivar Aus (CCO) mettra en oeuvre la stratégie commerciale au Danemark, en Norvège et en Roumanie

Soutien régional de l'Ukraine via une assistance financière et des dons alimentaires. Le Groupe a également proposé des emplois aux réfugiés ukrainiens dans les usines de Food Union en Lettonie et en Estonie

Art?rs ?irjevskis, PDG de Food Union, Europe, a déclaré : "Alors que nous touchons à la fin d'une décennie, Food Union continue à réaliser des avancées majeures, en bâtissant des marques solides sur les marchés stratégiques grâce à des innovations significatives dans l'ensemble de l'entreprise, du produit à la distribution. Nous avons atteint ces résultats dans des conditions de marché difficiles, avec de longues périodes de fermeture en raison de la COVID-19 ainsi qu'une augmentation rapide des prix des matériaux. À l'avenir et sur la base de notre importante clientèle dans le segment DSD, nous entendons développer des relations approfondies avec nos clients et devenir leur partenaire privilégié dans d'autres catégories que la crème glacée."

Aperçu des résultats

En ligne avec celui de 2020, le revenu net a atteint 291 millions EUR, avec des ventes record de glaces enregistrées en juin et juillet. Les bénéfices ont atteint 10,8 millions EUR, soit une augmentation de 30 %, à la suite d'investissements significatifs dans de nouveaux produits, l'automatisation et le commerce électronique.

Principaux résultats financiers (en millions EUR) :

2021 2020 2019 Revenu net 291,4 290,7 276,6 Bénéfice brut 114,6 115,5 103,6 EBITDA 42,2 46,1 31,5 Flux de trésorerie généré par les activités 35,3 37,1 31,9 Résultat net 10,8 8,3 2,1

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : Résultats annuels 2021 de Food Union | Site officiel de Food Union

À PROPOS DE FOOD UNION

Food Union est un leader innovant des biens de consommation qui propose des marques locales et des produits délicieux en Europe, en Chine et en Asie-Pacifique. Food Union est aujourd'hui le premier producteur de crème glacée dans les pays baltes et au Danemark, et le groupe jouit d'une forte position sur le marché en Norvège et en Roumanie. Le groupe laitier leader bénéficie du soutien de la société d'investissement basée à Hong Kong, Meridian Capital Limited, et l'une des plus grandes sociétés de capital privé d'Asie, PAG.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 15:30 et diffusé par :