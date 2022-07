Le gouvernement du Canada investit dans des infrastructures sportives et récréatives communautaires extérieures à Calgary





Une aide financière de plus de 720 000 $ provenant du Fonds canadien de revitalisation des communautés servira à revitaliser quatre installations récréatives communautaires extérieures au profit des Calgariens de tous âges et de toutes capacités

CALGARY, AB, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des initiatives communautaires qui revitalisent des espaces publics, encouragent des collectivités saines, stimulent des entreprises locales et accueillent à nouveau des visiteurs. Des espaces récréatifs accessibles et modernes sont essentiels pour rassembler des personnes de tous âges et de toutes capacités, encourager l'activité physique, améliorer la santé mentale et soutenir les entreprises.

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 720 000 $ dans quatre projets de revitalisation communautaire d'un bout à l'autre de Calgary. Ces investissements permettront de donner aux résidents et aux visiteurs de tous âges et de toutes capacités un meilleur accès à des installations sportives et récréatives.

Les projets bénéficiant d'un financement fédéral sont les suivants :

L' Alberta Urban Athletics Association reçoit 78 000 $ pour aménager un gymnase extérieur à McHugh Bluff .

reçoit 78 000 $ pour aménager un gymnase extérieur à . La Ville de Calgary reçoit 75 000 $ pour agrandir et revitaliser quatre terrains de basket-ball extérieurs situés dans les collectivités de Saddle Ridge, de Coventry Hills et de McKenzie Lake à Calgary .

reçoit 75 000 $ pour agrandir et revitaliser quatre terrains de basket-ball extérieurs situés dans les collectivités de Saddle Ridge, de Coventry Hills et de à . L' Hawkwood Community Association reçoit 85 612 $ pour créer un centre de conditionnement physique extérieur ouvert toute l'année, équipé d'une patinoire pavée polyvalente, d'une piste de patinage, de terrains de basket-ball, de terrains de tennis et de pickleball, d'une aire de jeux intérieure et de sentiers.

reçoit 85 612 $ pour créer un centre de conditionnement physique extérieur ouvert toute l'année, équipé d'une patinoire pavée polyvalente, d'une piste de patinage, de terrains de basket-ball, de terrains de tennis et de pickleball, d'une aire de jeux intérieure et de sentiers. La Vivo for Healthier Generations Society reçoit 490 000 $ pour créer une nouvelle cour et une place extérieures et rendre son centre récréatif de Calgary plus accessible.

L'investissement fédéral combiné de 728 612 $ devrait permettre de créer ou de maintenir 15 emplois, d'accroître l'accessibilité aux espaces récréatifs pour les résidents et les visiteurs, et de soutenir l'attraction d'investissements et l'activité commerciale.

Le gouvernement de l'Alberta a été un partenaire clé pour ce qui est de soutenir la revitalisation d'installations récréatives à Calgary en fournissant près d'un million de dollars pour aider à rénover trois de ces organisations communautaires : Alberta Urban Athletics Association (35 000 $), Vivo for Healthier Generations Society (près de 150 000 $), et Hawkwood Community Association (771 000 $).

Citations

« Notre gouvernement fait des investissements ici en Alberta pour rendre les espaces communautaires plus accessibles, créer des infrastructures vertes et améliorer la qualité de vie des gens par l'intermédiaire du Fonds canadien de revitalisation des communautés. L'investissement annoncé aujourd'hui visant à agrandir les espaces récréatifs à Calgary contribuera à faire profiter aux résidents de tous âges et de toutes capacités d'activités extérieures accessibles dans leur collectivité. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Les infrastructures récréatives sont essentielles à des collectivités fortes et dynamiques. Que ce soit pour s'amuser entre amis, se donner à fond ou atteindre un but personnel, le fait de bouger joue un rôle important dans le maintien de notre bien-être et d'un mode de vie sain. L'activité physique est essentielle à notre bien-être physique et mental, et les infrastructures publiques comme celles-ci améliorent également notre santé sociale et communautaire! L'investissement annoncé aujourd'hui permet aux Calgariens de faire plus facilement du sport et de l'activité physique, tout en renforçant la réputation de Calgary en tant que ville de classe mondiale où il fait bon vivre, travailler et s'amuser. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« En toute saison, les Calgariens sont conscients des bienfaits du grand air et des activités récréatives. Je suis fier que notre gouvernement investisse dans des projets récréatifs communautaires qui jettent les bases d'une reprise solide tout en créant des aménagements durables dont profiteront les générations à venir. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Sortir et s'amuser est l'une des meilleures choses que l'on puisse faire pour sa santé physique et mentale. C'est pourquoi le gouvernement de l'Alberta accorde également près d'un million de dollars à des organismes communautaires sans but lucratif pour construire et améliorer des installations de loisirs extérieures. Je remercie tous les partenaires financiers pour leurs contributions. Ensemble, nous aidons les Albertains à améliorer leur bien-être général et contribuons à la création de collectivités dynamiques et saines pour les générations à venir. »

- Ron Orr, ministre de la Culture, gouvernement de l'Alberta



« Les quartiers sains ont besoin d'espaces de qualité où les gens peuvent être actifs toute l'année. Pour favoriser la santé et le bien-être des Calgariens, tous les ordres de gouvernement doivent investir dans les infrastructures de loisirs. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle, puisque ces projets offriront à tous les Calgariens des occasions de pratiquer des sports et de mener une vie saine. »

- Jyoti Gondek, mairesse de Calgary



« Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est l'importance vitale d'une bonne santé et la valeur de créer des liens avec notre collectivité et avec la nature. En faisant en sorte que les Calgariens de toutes capacités puissent accéder facilement à Vivo et en améliorant nos espaces extérieurs, cet investissement créera un héritage profondément ancré de générations plus saines dans notre ville. »

- Cynthia Watson, directrice générale, Vivo for Healthier Generations

« L'AUAA est ravie de travailler avec PrairiesCan à l'aménagement d'un parc de conditionnement physique extérieur dans le parc McHugh Bluff à Calgary. Comme ce parc de conditionnement physique est ouvert au public, le site est conçu de manière à ce que tous les résidents et les visiteurs de Calgary puissent profiter de cette installation, quel que soit leur niveau de forme physique. Tout le monde pourra utiliser cette installation et vivre une expérience unique de remise en forme. »

- Peter Hamilton, président, Alberta Urban Athletics Association

« Les collectivités telles que Hawkwood profitent grandement d'un espace extérieur où les résidents de tous âges et de toutes cultures peuvent se rassembler et pratiquer des activités physiques. Le rassemblement de la collectivité a été tout simplement magnifique, surtout après deux années difficiles. Cet investissement dans notre collectivité portera ses fruits pour notre santé mentale et physique pendant de nombreuses années à venir. »

- Kevan Newman, président, Hawkwood Community Association

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités et d'autres institutions publiques, ainsi que les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

PrairiesCan administre le Fonds en Alberta .

Liens connexes

