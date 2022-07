Dynacor présente son rapport ESG 2021





MONTRÉAL, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor Inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la Société), a le plaisir de présenter son deuxième rapport ESG (environnement, social et gouvernance), en référence aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI).

Jean Martineau, président et chef de la direction de Groupe Dynacor Inc. a déclaré : "Nous sommes très fiers de présenter notre deuxième rapport ESG 2021, à travers lequel nous voulons que toutes nos parties prenantes connaissent les principaux résultats de notre performance économique, environnementale et sociale 2021, de manière transparente."

"Notre vision est de tirer parti de la force de notre modèle économique et de créer de la valeur pour nos clients, nos actionnaires, nos employés, les communautés et les autres parties prenantes. C'est pourquoi, après 26 ans de croissance continue, Dynacor s'est positionnée comme leader dans le traitement de minerai d'or acheté aux mineurs MAPE ? Mineurs artisanaux et à petite échelle, dûment enregistrés ou en cours de formalisation au Pérou", a déclaré Jean Martineau.

"2021 a été une année exceptionnelle pour Dynacor. Malgré des conditions difficiles dues à la pandémie de COVID-19, nous avons réussi à franchir le cap symbolique des cent mille onces d'or équivalents produites et, par conséquent, à presque doubler notre chiffre d'affaires, qui est passé de 102 millions de dollars US en 2020 à 196 millions de dollars US en 2021", a indiqué M. Martineau.

Par conséquent, la contribution à la production d'or du Pérou par le biais de sa filiale Veta Dorada a été importante, classant celle-ci parmi les 10 premiers producteurs d'or, selon le bulletin des statistiques minières du ministère péruvien de l'énergie et des mines, au cours de l'année 2021.

"Cette réalisation est le résultat du travail d'équipe de Dynacor, composé de nos 440 employés (Canada et Pérou), qui nous a permis, une fois de plus, de dépasser nos objectifs. L'extension de l'usine visant à accroître notre capacité de traitement du minerai a été complétée avant la date prévue, au cours d'une période de travaux particulièrement difficile. Il ne fait aucun doute que le fondement de la croissance de la société au cours des 26 dernières années repose sur nos employés", a fait remarquer le président et chef de la direction de Groupe Dynacor Inc.

Par le biais de sa filiale Veta Dorada, la Société a également versé à l'État péruvien 7,9 millions de dollars US en taxes et droits divers. En outre, des emplois locaux ont été créés à Chala (Arequipa) et dans d'autres régions du Pérou. Et les achats locaux se sont élevés à 44,5 millions de dollars.

Traçabilité et Développement durable

Jean Martineau a déclaré qu'en 2021, la société a continué à améliorer la traçabilité de l'or, en utilisant sa "liste de contrôle des achats de minéraux Dynacor" comme système de vérification interne. En outre, le code de conduite a été mis à jour. Et en 2022, la politique des droits de l'homme a été mise en oeuvre.

"Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe en tant que plus grande usine de traitement des MAPE au Pérou. Par conséquent, depuis 2019, nous nous orientons vers une gestion durable afin de générer des impacts sociaux positifs et des résultats économiques satisfaisants, d'entrer en relation avec les populations de notre zone d'influence directe tout en respectant l'environnement et en étant considéré comme un bon employeur. En outre, nous nous sommes engagés à atteindre les cibles des 14 objectifs de développement durable (ODD)", a souligné M. Martineau.

"Notre engagement social et notre vision commune nous ont permis de réaliser des investissements, en tant que société et par le biais de Fidamar (Fonds international d'aide aux mineurs artisanaux), dont les fonds proviennent du programme PX-Impact. Par l'intermédiaire de notre filiale Veta Dorada, nous avons déboursé 125 776 USD, au profit de 1 492 personnes, et par l'intermédiaire de Fidamar, 55 206 USD, au profit des communautés minières artisanales.

"Nous avons également fait des progrès significatifs dans la gestion environnementale de nos opérations. L'intensité de la consommation d'eau a été réduite de 11 %, celle des émissions de gaz à effet de serre de 34 % et celle de l'énergie de 29 %. En outre, la conformité environnementale a été de 100 %.

"Afin d'améliorer le développement durable de la société, en 2021, les sujets matériels à signaler dans le rapport ESG ont été définis, selon le processus de matérialité qui a impliqué diverses parties prenantes qui ont validé 10 sujets matériels stratégiques et 7 sujets matériels pertinents."

"Nos actions futures consisteront à continuer à renforcer notre modèle d'entreprise et à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Enfin, je vous invite à consulter notre rapport ESG 2021, qui détaille les performances de gestion de notre société", a conclu Jean Martineau.

Rapport de durabilité ESG : https://www.dynacor.com/fr/rapport-esg/

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38,890,822

Site Web : http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

PDF disponible : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/54e8d2c2-293e-41b8-af36-e0a5e3421342

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 09:45 et diffusé par :