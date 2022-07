FINOM choisit la solution Transaction Forensics de Resistant AI pour renforcer ses défenses contre le blanchiment d'argent





Resistant AI, le spécialiste de la prévention de la criminalité financière basée sur l'IA et l'apprentissage automatique, a annoncé ce jour que FINOM, la plateforme fintech B2B néerlandaise pour les petites entreprises et les indépendants, a choisi la solution Transactions Forensics de Resistant AI pour renforcer ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Resistant AI se superposera au système de surveillance des transactions de FINOM pour l'améliorer et créer un contexte efficace favorisant la découverte de nouveaux types de comportements inhabituels et anormaux. Selon Europol, la valeur des transactions suspectes en Europe s'élève à des centaines de milliards d'euros, soit l'équivalent de 1,3% du PIB de l'UE. Pour le monde entier, cette valeur est proche de 3% du PIB mondial (Pour plus de détails, voir les «Informations supplémentaires» ci-dessous).

«Dans un monde où les problèmes de fraude et de blanchiment d'argent sont de plus en plus fréquents, nous devons nous doter des outils et des techniques les plus efficaces pour détecter les activités suspectes. Mais ces instruments ne doivent créer ni difficultés ni obstacles pour nos clients honnêtes, commente Sergey Petrov, cofondateur et directeur général de FINOM. L'IA explicable de la solution de Resistant AI, parfaitement transparente pour les analystes anti-blanchiment et le régulateur, complète idéalement le programme anti-blanchiment et anti-fraude de FINOM.»

La technologie de Resistant AI améliore le système interne de surveillance des transactions de FINOM en ajoutant un contexte supplémentaire aux alertes existantes, la capacité de détecter des types de comportements suspects inconnus jusqu'alors et de hiérarchiser intelligemment les alertes pour permettre aux analystes de se concentrer d'abord sur les cas les plus à risque.

Resistant AI analyse les liens cachés entre les identités et les transactions pour tracer une frontière de décision plus précise entre les activités licites et criminelles. Les techniques avancées de stratification et de «money muling» sont repérées, ce qui donne aux organisations une visibilité accrue sur les nouvelles activités criminelles.

«Nous sommes ravis d'aider FINOM à simplifier et accélérer la détection des activités suspectes, ajoute Martin Rehak, fondateur et PDG de Resistant AI. Les criminels ne cessent d'élaborer des moyens plus subtils et plus discrets de transférer illégalement de l'argent; nos outils basés sur l'IA repèrent les comportements existants et nouveaux sans générer des milliers de faux positifs qui doivent être traités manuellement.»

À propos de FINOM

Fondée en 2019 et basée à Amsterdam, FINOM est une start-up internationale axée sur l'innovation qui fournit des services B2B en France, en Allemagne et en Italie. Elle s'est donné pour mission de simplifier la vie des entrepreneurs et des indépendants, qui sont le pilier économique de l'Europe. FINOM est un service financier B2B entièrement numérisé, conçu par des entrepreneurs et des indépendants au profit des entrepreneurs et des indépendants. FINOM a obtenu sa licence d'émission de monnaie électronique aux Pays-Bas en 2021. Notre plateforme combine la gestion financière, la facturation et les paiements. FINOM a levé 16,8 millions EUR d'investissements en 2020. Son principal investisseur est Target Global, une société internationale d'investissement dont le siège est à Berlin. Pour plus d'informations, visitez le site https://finom.co.

À propos de Resistant.AI

Fondée en 2019, Resistant AI utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour élaborer des solutions d'investigation des identités qui protègent les services financiers automatisés contre la fraude et la manipulation, notamment l'intégration des nouveaux clients, la notation de crédit, les mesures anti-blanchiment et les systèmes de détection de fraude existants. En plus de sa solide expérience de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et de la sécurité informatique, l'équipe fondatrice de Resistant AI possède plus de 15 ans d'expérience de l'application de l'IA au domaine de la sécurité informatique. Soutenu par GV (anciennement Google Ventures), Index Ventures, Credo Ventures, Seedcamp et plusieurs business angels spécialisés dans la technologie et la sécurité financières, Resistant AI a son siège à Prague et des bureaux à Londres et à New York. Pour plus d'informations, visiter le site resistant.ai.

Informations complémentaires

Selon Europol, l'ampleur et la complexité des activités de blanchiment d'argent dans l'UE ont été sous-estimées jusqu'ici. L'organisation déclare que:

80% des réseaux criminels actifs dans l'UE utilisent les structures commerciales légales pour exercer leurs activités criminelles (infiltration de l'économie légale)

68% des réseaux criminels actifs dans l'UE utilisent les services de professionnels du crime organisé

60% des réseaux criminels actifs dans l'UE utilisent la corruption comme moyen privilégié d'exercer leurs activités

https://www.europol.europa.eu/

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/fight-money-laundering-13-2021/en/index.html

