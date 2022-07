Desktop Metal étend son partenariat mondial avec SolidCAM à quatre nouveaux pays aux Amériques, en Europe et en Asie





Desktop Metal (NYSE: DM), un chef de file mondial des technologies de fabrication additive pour la production de masse, annonce avoir renforcé son partenariat avec SolidCAM, innovateur des logiciels CN, créateur de la technologie révolutionnaire de parcours iMachining®, et leader de la distribution de solutions pour les fabricants de produits métalliques de haute précision dans le monde entier.

Fondé en 1984, SolidCAM propose les produits Desktop Metal en Allemagne depuis 2021. La société fournira maintenant les solutions Desktop Metal pour impression directe sur métal à ses clients aux États-Unis, où SolidCAM dispose de centres technologiques à son siège américain de Newton, en Pennsylvanie, et à Rancho Cucamonga, en Californie, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Israël et en Inde. Au total, SolidCAM compte une centaine de spécialistes des ventes directes dans le monde.

En outre, les nouvelles salles d'exposition du centre d'excellence CNC + AM sont en train d'être terminées en Pennsylvanie, en Allemagne, et au Royaume-Uni pour montrer comment les solutions de fabrication additive 2.0 de Desktop Metal complètent la technologie et les flux d'usinage soustractif traditionnels. D'autres installations seront également bientôt terminées en Californie, en Israël et en Inde.

"L'équipe Desktop Metal est ravie d'annoncer le renforcement de sa relation avec SolidCAM, une enseigne qui reçoit de longue date la confiance de machinistes aux quatre coins du globe", déclare Ric Fulop, fondateur et PDG de Desktop Metal. "Ce partenariat élargi signifie que davantage de professionnels de l'usinage sur CN découvriront à quel point il est facile d'imprimer en 3D et de fritter des conceptions complexes avec nos solutions de fabrication additive métal Studio System et Shop System, libérant ainsi de la capacité pour les équipements d'usinage sur CN, et économisant le temps du machiniste. La technologie de fabrication additive est véritablement complémentaire pour l'usinage, et nous avons hâte de diffuser ce message en partenariat avec SolidCAM."

"Notre centre technologique de Schramberg a déjà ajouté un Studio System de Desktop Metal à ses machines CN, et nous sommes en train d'ajouter d'autres imprimantes Studio System et Shop System dans nos installations du monde entier pour nous permettre de démontrer comment cette technologie de fabrication additive vient compléter les équipements d'usinage sur CN", déclare Emil Somekh, fondateur et PDG de SolidCAM. "L'impact croissant de la fabrication additive est bien documenté. Durant l'épidémie de COVID-19, l'impression 3D a joué un rôle crucial dans la correction des vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement, en particulier dans le secteur médical, et nous pensons qu'elle peut améliorer le rendement de chaînes d'approvisionnement qui traversent encore des turbulences aujourd'hui."

SolidCAM présentera les équipements et solutions Desktop Metal dans son stand (n°134502) à l'IMTS 2022, du 12 au 17 septembre à Chicago. Desktop Metal aura deux stands (n°433103 et 432212) durant l'événement, pour présenter ses solutions de fabrication additive 2.0 en métal, polymère, et moulage métallique numérique. Organisé par l'Association For Manufacturing Technology, l'International Manufacturing Technology Show est le plus grand et plus ancien salon industriel de l'hémisphère occidental.

Desktop Metal, Inc., basé à Burlington (Massachusetts), accélère la transformation de la fabrication grâce à son portefeuille élargi de solutions d'impression 3D, du prototypage rapide à la production de masse. Fondée en 2015 par des leaders dans les domaines de la fabrication, de la métallurgie et de la robotique, l'entreprise offre des solutions innovantes pour relever les défis de vitesse, coût et qualité et faire de la fabrication additive un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants du monde entier. Desktop Metal fait partie des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs du monde selon le Forum économique mondial, figure au classement du MIT Technology Review des 50 entreprises les plus intelligentes, et le lauréat 2021 des prix Innovation by Design pour les matériaux et Next Big Things in Tech pour la durabilité, décernés par Fast Company.

SolidCAM est le leader mondial incontesté de l'intégration fluide de la FAO aux principaux produits CAO, SolidWorks et Inventor, soutenant ainsi la gamme complète d'applications de fabrication sur CN, y compris l'iMachining 2D/3D, le fraisage 2.5D, le balayage local de surface HSS, le fraisage 3D UGV, le fraisage 4 et 5 axes positionnés, le fraisage 5 axes continus, l'électroérosion à fil multicanal, l'usinage de précision et le palpage. SolidCAM est un champion de la croissance dans la FAO. Fort de représentations et filiales de ventes directes, SolidCAM dispose d'un réseau mondial de revendeurs FAO, dans plus de 50 pays. SolidCAM compte plus de 24 000 utilisateurs industriels.

