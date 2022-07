UL Solutions présente le test d'emballement thermique des boîtiers de batteries, le premier test UL permettant de sélectionner les matériaux des boîtiers de batteries de véhicules électriques





Grâce à une méthode de test nouvellement développée, les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs peuvent comparer en toute sécurité les performances de divers matériaux afin d'améliorer la sécurité des batteries des véhicules électriques.

NORTHBROOK, Illinois, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, un leader mondial dans la science de la sécurité appliquée, a annoncé aujourd'hui le test d'emballement thermique des boîtiers de batteries (BETR), la première méthode d'essai de dépistage des matériaux chez UL Solutions pour évaluer les boîtier de batterie des véhicules électriques (VE). La proposition basée sur la norme UL 2596, Méthode de test pour les performances thermiques et mécaniques des matériaux de boîtier de batterie, a été publiée le 27 janvier 2022 par l'organisation UL Standards and Engagement.

La performance des batteries a toujours représenté un défi en matière d'efficacité des VE, car le poids plus élevé des VE, causé par des systèmes de batterie lourds - implique des recharges plus fréquentes et des temps de conduite plus courts. Cependant, les systèmes de boîtier de batterie jouent un rôle essentiel dans l'atténuation de l'impact de l'emballement thermique, un risque associé aux batteries de type lithium-ion. L'emballement thermique se produit lorsque la cellule lithium-ion entre dans un état d'auto-échauffement incontrôlable qui peut provoquer un incendie, de la fumée et des températures extrêmement élevées tout en éjectant des particules nocives.

« Alors que l'électrification des moyens de transport ne cesse de croître, l'emballement thermique est devenu un problème de sécurité critique dans l'industrie automobile et a attiré l'attention sur l'utilisation d'un matériau de boîtier optimal pour la protection contre le risque d'emballement thermique », a déclaré Eric Bulington, directeur de la gestion des produits dans le groupe Engineered Materials d'UL Solutions. « Avec cette offre, nous aidons les fabricants à relever l'un des défis les plus complexes de l'industrie de l'e-mobilité tout en répondant à la demande du marché pour des produits automobiles innovants et dignes de confiance. »

La méthodologie de test UL Solutions évalue les performances des matériaux en simulant un scénario d'emballement thermique. Les tests consistent à évaluer les plaques de matériaux plutôt que l'ensemble de la batterie, ce qui réduit les coûts des tests et le temps de développement pour les fabricants de résine et pour les fournisseurs de matériaux. Ces tests se concentrent également sur l'examen de plusieurs formules au cours de la recherche et du développement afin que les producteurs de matériaux aient la possibilité d'offrir aux fabricants d'équipements d'origine (FEO) les solutions qui répondent à leurs besoins tout en tenant compte des performances des différents matériaux.

« UL Solutions jouit de la réputation d'être un chef de file en matière de batteries de toutes formes et de toutes tailles, il est donc normal que nous poursuivions cet héritage avec les batteries pour VE », a déclaré Bulington. « Avec cette offre, UL Solutions répond aux préoccupations du secteur en fournissant aux équipementiers et fournisseurs automobiles, ainsi qu'aux fabricants de composants et de systèmes automobiles, des solutions de test et de conseil pour répondre à de multiples normes et réglementations. »

À propos d'UL Solutions

Leader mondial de la science appliquée à la sécurité, UL Solutions transforme les défis de la sûreté, de la sécurité et du développement durable en opportunités pour ses clients dans plus de 100 pays. UL Solutions fournit des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels et des offres de conseil, qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de Certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre avantage.

Contact presse :

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

1+847.664.8425

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1856126/UL_Solutions_New_Battery_Evaluation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 01:00 et diffusé par :