BE OPEN désigne le dernier lauréat du concours international DESIGN TO NURTURE THE PLANET, qui vise à soutenir les objectifs de développement durable des Nations unies





LONDRES, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le dernier concours de « BE OPEN, DESIGN TO NURTURE THE PLANET » (ou « Créer pour prendre soin de la planète »), a eu pour but de mettre le talent et la créativité de la communauté mondiale au service de l'ODD2 : l'Objectif Faim « Zéro ». Sous l'égide de cet objectif Faim « Zéro », l'ODD2 ne vise pas seulement à éliminer la faim, mais aussi à assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition et à promouvoir l'agriculture durable. Le concours visait à trouver des solutions innovantes susceptibles de contribuer à la transformation de nos systèmes alimentaires pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et créer de meilleures conditions pour un monde équitable et écologiquement prospère.

L'objectif du concours est de reconnaître et de promouvoir les meilleurs projets de design développés par une jeune génération créative et capable de s'attaquer aux tâches fixées par le programme des ODD des Nations Unies ; et de produire de nouvelles idées ayant le potentiel de produire un véritable impact.

Les organisateurs sont certains que la créativité joue un rôle clé et que le développement de ces solutions nécessite une approche conceptuelle, une recherche et une analyse approfondies, une utilisation créative de composants multifonctionnels ainsi que l'application de principes de conception écologiques et durables.

Le concours a offert cinq prix au total : en plus des premier, deuxième et troisième prix de 5 000, 3 000 et 2 000 euros respectivement, attribués par le jury d'experts, le gagnant du Public Vote a été sélectionné par un vote en ligne du grand public et le lauréat du Founder's Choice Prize a été choisi par la fondatrice de BE OPEN, la femme d'affaires internationale et philanthrope Elena Baturina.

Le dernier des cinq prix d'un montant de 3 000 ? est attribué à Kate Diab du Canada pour le projet BAC-CYCLE. La solution consiste à faire en sorte que la production alimentaire agricole soit plus importante dans les villes en intégrant un cycle durable et autosuffisant de culture, de transformation, de distribution, de consommation puis de recyclage des aliments dans les zones à forte densité de population. Cette initiative vise à réduire les coûts liés au transport des déchets alimentaires hors des villes en créant des installations de recyclage locales peu encombrantes qui utilisent des bactéries naturelles pour transformer les déchets en un excellent engrais écologique. La transformation des matières organiques par les bactéries produit du méthane, qui peut facilement être utilisé pour produire de l'électricité.

Il s'agit de la troisième année de l'implication de BE OPEN dans l'organisation de programmes de concours qui recueillent des idées et des projets pour faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les programmes précédents étaient axés sur l'ODD11 : Villes et communautés durables, et SDG12 : Consommation et production responsables.

