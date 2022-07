Neptune présente ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022





Les produits de l'exercice 2022 ont totalisé 48,8 millions de dollars, soit une augmentation de 37,8 % par rapport à l'exercice précédent

La cession annoncée précédemment des activités liées au cannabis devrait permettre de réaliser des économies de coûts salariaux annualisés de 4,4 M$ US

La Société tiendra une conférence téléphonique à 11 h (heure de l'Est) le lundi 11 juillet 2022 afin de commenter ces résultats

LAVAL, QC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. («?Neptune?» ou la «?Société?») (Nasdaq?: NEPT) (TSX?: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 mars 2022.

Déclaration de la direction et du conseil d'administration de Neptune?:

«?Neptune a progressé de manière considérable pour devenir une société non diversifiée de biens de consommation courante. Elle enregistre une croissance d'un exercice à l'autre et, au cours du quatrième trimestre, ses entreprises clés Sprout et Biodroga ont tiré parti d'un élan positif. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au cours de notre exercice 2023, alors que Sprout et Biodroga continueront d'élargir leurs offres actuelles de produits populaires, tout en lançant de nouvelles gammes de produits qui s'adressent à différentes clientèles.?»

«?La direction et le conseil d'administration de Neptune ont pris récemment plusieurs décisions stratégiques qui, selon nous, servent l'intérêt supérieur de l'entreprise et de ses actionnaires. Il s'agit notamment d'initiatives importantes de réduction des coûts, de la cession prévue de nos activités liées au cannabis et du recentrage des ressources sur notre mission renouvelée, à savoir devenir un chef de file dans le domaine des biens de consommation courante. De plus, nous avons poursuivi notre examen stratégique afin de dégager de nouvelles synergies et économies de coûts. Nous avons hâte de passer à la prochaine étape de l'histoire de Neptune, alors que nous cherchons à tirer parti de nos grands marchés exploitables cibles des soins personnels et de beauté, ainsi que d'aliments et de boissons biologiques, qui présentent, selon nous, le potentiel de croissance le plus intéressant. Nous restons déterminés à atteindre notre objectif de rentabilité et à créer de la valeur pour les actionnaires.?»

Faits saillants financiers du quatrième trimestre et de l'exercice?:

Les produits du quatrième trimestre ont totalisé 11,5 millions de dollars, soit une augmentation de 147 % par rapport aux 4,7 millions de dollars de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits de l'exercice 2022 ont totalisé 48,8 millions de dollars, soit une augmentation de 37,8 % par rapport aux 35,4 millions de dollars de la période correspondante de l'exercice précédent.

La Société a enregistré une perte brute du bénéfice de 7,5 millions de dollars pour l'exercice 2022, contre une perte brute du bénéfice de 27,4 millions de dollars pour l'exercice 2021. La Société a enregistré une marge brute de (15,4 %), comparativement à (77,3 %) lors de la période correspondante de l'exercice précédent.

La perte nette du quatrième trimestre s'élève à 36,2 millions de dollars, contre une perte nette de 43,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice 2021. La perte nette de l'exercice 2022 s'élève à 84,4 millions de dollars, contre une perte nette de 124,3 millions de dollars pour l'exercice 2021.

La perte du BAIIA ajusté (non conforme aux PCGR)1 pour l'exercice 2022 était de 43,8 millions de dollars, comparativement à une perte du BAIIA ajusté (non conforme aux PCGR)1 de 39,4 millions de dollars pour l'exercice 2021.

Faits saillants des activités du quatrième trimestre?:

Événements ultérieurs et mises à jour sur les activités?:

Détails de la conférence téléphonique?:

La Société tiendra une conférence téléphonique à 11 h (heure de l'Est) le lundi 11 juillet 2022 afin de commenter ces résultats. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le Web et sera accessible en s'inscrivant dans la section Événements et présentations du site Web des relations avec les investisseurs de Neptune, à l'adresse www.investors.neptunewellness.com. La webdiffusion sera archivée pendant environ 90 jours.

_____________________________ 1 Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR, se reporter à la section «?Mesures non conformes aux PCGR?» du présent communiqué de presse. Se reporter également aux tableaux du présent communiqué de presse pour obtenir un rapprochement de cette mesure non conforme aux PCGR avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

Bilans consolidés

(en dollars américains)







Au

Au





31 mars

2022

31 mars

2021 Actifs





















Actifs courants?:









Trésorerie et équivalents de trésorerie



8 726 341 $

59 836 889 $ Placement à court terme



19 255

19 145 Créances clients et autres débiteurs



7 599 584

8 667 209 Charges payées d'avance



3 983 427

3 686 851 Stocks



17 059 406

17 317 423 Total des actifs courants



37 388 013

89 527 517











Immobilisations corporelles



21 448 123

37 345 716 Actifs au titre de droits d'utilisation des contrats de location-exploitation



2 295 263

2 899 199 Immobilisations incorporelles



21 655 035

25 956 830 Goodwill



22 168 288

25 453 372 Titres négociables



--

150 000 Autres actifs financiers



--

5 615 167 Total des actifs



104 954 722 $

186 947 801 $











Passifs et capitaux propres





















Passifs courants?:









Créances clients et autres créditeurs



22 700 849 $

19 881 995 $ Partie à court terme des passifs au titre de contrats de location-exploitation



641 698

230 016 Produits reportés



285 004

1 989 632 Provisions



1 118 613

2 245 658 Passif lié à des bons de souscription



5 570 530

10 462 137 Total des passifs courants



30 316 694

34 809 438











Passifs au titre de contrats de location-exploitation



2 063 421

2 886 940 Prêts et emprunts



11 648 320

11 312 959 Autre passif



88 688

393 155 Total des passifs



44 117 123

49 402 492











Capitaux propres?:









Capital social - sans valeur nominale (5 554 456 actions émises et en circulation au 31 mars 2022?;

4 732 090 actions émises et en circulation au 31 mars 2021).



317 051 125

306 618 482 Bons de souscription



6 079 890

5 900 973 Capital entièrement versé supplémentaire



55 980 367

59 625 356 Cumul des autres éléments du résultat étendu



(7 814 163)

(8 567 106) Déficit



(323 181 697)

(248 209 952) Total des capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la Société



48 115 522

115 367 753











Participations ne donnant pas le contrôle



12 722 077

22 177 556 Total des capitaux propres



60 837 599

137 545 309











Engagements et éventualités









Événements postérieurs









Total des passifs et des capitaux propres



104 954 722 $

186 947 801 $



Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

États financiers consolidés du résultat et du résultat étendu

(en dollars américains)















Exercices clos





31 mars

2022

31 mars

2021











Produits tirés des ventes et des services, nets des taxes d'accise de 1 877 543 $ (38 056 $ en 2021)



47 695 828 $

34 261 647 $ Produits tirés des redevances



1 019 861

1 109 678 Autres produits



81 435

28 994 Total des produits



48 797 124

35 400 319











Coût des produits vendus autre que la perte sur stocks, net de subventions de 924 644 $ (932 483 $ en

2021)



(52 561 404)

(30 964 709) Coût des services vendus



--

(12 846 937) Dépréciation sur les stocks



(3 772 066)

(18 962 254) Coût total des produits et des services vendus



(56 333 470)

(62 773 900) Profit brut (perte brute)



(7 536 346)

(27 373 581)











Charges de recherche et développement, nettes des crédits d'impôt et subventions de 0 $ (12 272 $ en

2021)



(880 151)

(1 922 195) Charges de vente et charges générales et administratives nettes de subventions de 99 840 $ (1 431 033 $

en 2021)



(60 538 424)

(63 824 118) Dépréciation liée aux immobilisations incorporelles



(1 527 000)

-- Dépréciation liée aux immobilisations corporelles



(14 765 582)

(10 747 692) Dépréciation liée aux actifs au titre de droits d'utilisation



--

(107 650) Dépréciation liée au goodwill



(3 288 847)

(26 898 016) Gain net sur vente d'actifs



6 469

-- Perte provenant des activités d'exploitation



(88 529 881)

(130 873 252)











Produits financiers



7 123

825 745 Charges financières



(2 143 978)

(1 786 781) Perte de change



(685 708)

(4 051 418) Variation de la réévaluation des titres négociables



(107 203)

169 216 Gain sur la réévaluation de produits dérivés



7 035 118

7 974 549





4 105 352

3 131 311 Perte avant l'impôt sur le résultat



(84 424 529)

(127 741 941)











Recouvrement d'impôt sur le résultat



--

3 477 711 Perte nette



(84 424 529)

(124 264 230)











Autres éléments du résultat étendu









Variation nette des gains de change non réalisés sur la conversion des placements nets dans des activités

à l'étranger (incidence fiscale de 0 $ pour les deux périodes)



750 248

6 737 947 Total des autres éléments du résultat étendu



750 248

6 737 947











Total des éléments du résultat étendu



(83 674 281) $

(117 526 283) $











Perte nette attribuable aux?:









Porteurs de capitaux propres de la Société



(74 971 745) $

(123 170 020) $ Participations ne donnant pas le contrôle



(9 452 784)

(1 094 210) Perte nette



(84 424 529) $

(124 264 230) $











Total des éléments du résultat étendu attribuables aux?:









Porteurs de capitaux propres de la Société



(74 218 802) $

(116 206 145) $ Participations ne donnant pas le contrôle



(9 455 479)

(1 320 138) Total des éléments du résultat étendu



(83 674 281) $

(117 526 283) $











Perte de base et perte diluée par action attribuables aux?:









Porteurs de capitaux propres de la Société



(15,54) $

(35,55) $ Participations ne donnant pas le contrôle



(1,96) $

(0,32) $ Perte totale par action



(17,50) $

(35,86) $











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base et dilué



4 824 336

3 465 059



Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

Le tableau suivant présente des données financières consolidées sélectionnées et préparées conformément aux PCGR des États-Unis.







Exercices terminés le





31 mars

2022

31 mars

2021





$

$ Total des produits



48 797

35 400 BAIIA ajusté1



(43 811)

(39 444) Perte nette



(84 425)

(124 264) Perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres de la

Société



(74 972)

(123 170) Perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle



(9 453)

(1 094) Perte de base et perte diluée par action



(17,50)

(35,86) Perte de base et perte diluée par action attribuables aux porteurs

de capitaux propres de la Société



(15,54)

(35,55) Perte de base et perte diluée par action attribuables aux

participations ne donnant pas le contrôle



(1,96)

(0,32)













Au

31 mars 2022

Au

31 mars 2021

Au

31 mars 2020

$

$

$ Total des actifs 104 955

186 948

120 060 Fonds de roulement2 7 071

54 718

15 346 Passifs financiers non courants 13 800

14 593

4 854 Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la Société 48 116

115 368

102 962 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 12 722

22 178

--

1 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Il ne s'agit pas d'une mesure normalisée approuvée par les PCGR des États-Unis. Un rapprochement avec la perte nette de la Société est présenté ci-dessous. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les PCGR des États-Unis, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Les actifs courants au 31 mars 2022, 2021 et 2020 étaient respectivement de 37 388, de 89 528 et de 27 589 dollars, et les passifs courants au 31 mars 2022, 2021 et 2020 étaient respectivement de 30 317, de 34 809 et de 12 243 dollars.

BAIIA AJUSTÉ

Bien que le concept de BAIIA ajusté ne constitue pas une mesure financière ou comptable définie par les PCGR des États-Unis et qu'il puisse ne pas être comparable à d'autres émetteurs, il est largement utilisé par les sociétés. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant la perte nette, les charges financières nettes (les produits financiers nets), les amortissements et les charges (le recouvrement) d'impôts sur le résultat. D'autres éléments sont également ajoutés, comme la rémunération à base d'actions?; la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription?; les provisions pour litiges?; les frais d'acquisition et d'intégration d'entreprises?; les primes d'embauche?; les indemnités de départ et les coûts connexes?; les dépréciations d'actifs non financiers?; les réductions de valeur d'actifs non financiers?; les coûts liés à un incident de cybersécurité?; la réévaluation de produits dérivés?; la migration, la conversion et la mise en oeuvre de systèmes?; l'assurance responsabilité des administrateur(-trice)s, des dirigeant(e)s et du chef de la direction?; les coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis et les autres variations de la juste valeur. L'exclusion des charges financières nettes (produits financiers nets) élimine l'incidence sur les résultats provenant d'activités non opérationnelles. L'exclusion de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, de la rémunération de personnes autres que des employé(e)s liée à des bons de souscription, des provisions pour litiges, des dépréciations, des réductions de valeur, de la réévaluation de produits dérivés et d'autres variations de la juste valeur élimine l'incidence hors trésorerie. De plus, l'exclusion des coûts d'acquisition, des coûts d'intégration, des primes d'embauche, des indemnités de départ et coûts connexes, des coûts liés à la cybersécurité et des coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis présente les résultats des activités en cours. De temps à autre, la Société pourrait exclure des éléments supplémentaires si elle estime que cela permet une analyse plus efficace du rendement d'exploitation sous-jacent. Au quatrième trimestre de 2022, la Société a ajouté les coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis en tant qu'ajustement à la définition du BAIIA ajusté. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents. Aux fins de la présente analyse, le poste Charges financières nettes (Produits financiers nets) du rapprochement ci-dessous inclut l'incidence de la réévaluation des cours de change.

Rapprochement du BAIIA ajusté1, en millions de dollars



Exercices terminés le

31 mars

2022

31 mars

2021







Résultat net pour la période (84 425) $

(124 264) $ Ajouter (déduire)?:





Amortissements 6 791

8 830 Accélération de l'amortissement des actifs non financiers à long terme --

10 552 Réévaluation de produits dérivés (7 035)

(7 975) Charges financières nettes 2 823

5 012 Titres classés comme rémunération à base d'actions 7 817

9 885 Rémunération de personnes autres que des employé(e)s liée à des bons de

souscription 0,179

1 904 Provisions pour litiges 0,627

1 290 Charges liées à l'acquisition et à l'intégration d'entreprises 1 027

0,300 Migration, conversion et mise en oeuvre de systèmes 0,327

-- Assurance responsabilité des administrateur(-trice) et du chef de la direction 4 697

-- Primes d'embauche, indemnités de départ et charges connexes 0,851

0,454 Coûts liés à un incident de cybersécurité --

1 500 Réduction de valeur des stocks et des dépôts 3 772

18 962 Dépréciation sur les actifs à long terme 18 054

37 753 Coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis 0,577

-- Variation de la réévaluation des titres négociables 0,107

(0,169) Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat --

(3 478) BAIIA ajusté1 (43 811) $

(39 444) $

1 Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure normalisée approuvée par les PCGR des États-Unis.

Les états financiers consolidés audités de Neptune Solutions Bien-être inc. ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. Les états financiers consolidés audités, le rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation ont été déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml . Ils peuvent également être consultés sur notre site Web de relations avec les investisseurs à l'adresse www.investors.neptunewellness.com . Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient une mesure non conforme aux PCGR, à savoir le BAIIA ajusté. Nous avons recours au BAIIA ajusté afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et ainsi faire ressortir les tendances qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs financiers conformes aux PCGR ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non conformes aux PCGR pour évaluer les sociétés émettrices. La direction fait par ailleurs appel à cette mesure non conforme aux PCGR pour faciliter la comparaison du rendement en matière d'exploitation d'une période à l'autre, pour établir les budgets d'exploitation annuels et pour évaluer notre capacité à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des PCGR. Notre définition du BAIIA ajusté différera probablement de celle utilisée par d'autres sociétés (y compris nos pairs) et, par conséquent, la comparabilité peut être limitée. Les mesures non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées comme un substitut ou une isolation des mesures préparées conformément aux PCGR. Les investisseurs sont invités à examiner nos états financiers et nos divulgations dans leur intégralité et sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux mesures non conformes aux PCGR et de les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus comparables. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant la perte nette, les charges financières nettes (les produits financiers nets), les amortissements et les charges (le recouvrement) d'impôts sur le résultat. D'autres éléments sont également ajoutés, comme la rémunération à base d'actions?; la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription?; les provisions pour litiges?; les frais d'acquisition et d'intégration d'entreprises?; les primes d'embauche?; les indemnités de départ et les coûts connexes?; les dépréciations d'actifs non financiers?; les réductions de valeur d'actifs non financiers?; les coûts liés à un incident de cybersécurité?; la réévaluation de produits dérivés?; la migration, la conversion et la mise en oeuvre de systèmes?; l'assurance responsabilité des administrateur(-trice)s, des dirigeant(e)s et du chef de la direction?; les coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis et les autres variations de la juste valeur. Pour plus d'informations sur notre BAIIA ajusté, veuillez vous reporter à notre rapport de gestion pour le trimestre.

Retard dans le dépôt des rapports financiers intermédiaires retraités

Conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (le «?Règlement 51-102?»), notamment sa partie 4, étant donné que Neptune, en tant qu'«?émettrice de la SEC?», a déposé ses états financiers audités de l'exercice 2022 (les «?états financiers annuels de 2022?») qui ont, pour la première fois, été préparés conformément aux PCGR des États-Unis, la Société est tenue de déposer à nouveau les rapports financiers intermédiaires qui ont été déposés depuis son dernier dépôt d'états financiers annuels pour son exercice clos le 31 mars 2021, qui comprennent?: i) les trimestres clos les 30 juin 2021 et 2020, ii) les trimestres et les semestres clos les 30 septembre 2021 et 2020 et iii) les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2021 et 2020 (collectivement, les «?dépôts retraités?»), ces dépôts retraités devant être préparés et déposés à nouveau conformément aux PCGR des États-Unis. Les dépôts retraités doivent être déposés à nouveau en même temps que le dépôt des états financiers annuels de 2022. Malgré des efforts considérables, la Société n'est pas en mesure actuellement de déposer les dépôts retraités en raison des lourdes charges de travail des groupes de travail concernés, y compris le temps et le dévouement consacrés par les parties concernées à la préparation des états financiers annuels de 2022, et le temps plus long que prévu nécessaire pour retraiter les dépôts retraités conformément aux PCGR des États-Unis. Par conséquent, la Société a obtenu des autorités canadiennes compétentes en matière de valeurs mobilières une interdiction temporaire d'opérations limitée aux dirigeants. La Société a l'intention de satisfaire aux dispositions des lignes directrices sur l'information de remplacement conformément à l'Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants, en publiant des rapports de situation bihebdomadaires sous forme de communiqués de presse. Les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières compétentes peuvent émettre une interdiction d'opérations à l'encontre de la Société si la Société ne dépose pas ses rapports périodiques dans les délais prescrits.

La Société, son conseil d'administration et ses auditeurs externes travaillent rapidement pour satisfaire aux obligations de dépôt de la Société à court terme et au plus tard le 22 juillet 2022. Outre la conversion des dépôts retraités aux PCGR des États-Unis, la Société ne s'attend pas à ce que d'autres modifications soient apportées aux rapports financiers intermédiaires déposés précédemment, qui ont été préparés conformément aux IFRS et qui sont tous actuellement disponibles sous les profils SEDAR et EDGAR de la Société aux adresses www.sedar.com et www.sec.gov.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'«?information prospective?» et des «?énoncés prospectifs?» (collectivement, les «?énoncés prospectifs?») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques et reposent sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme «?s'attend?» ou «?ne s'attend pas?», «?est attendu?», «?anticipe?» ou «?n'anticipe pas?», «?planifie?», «?budget?», «?programmé?», «?prévoit?», «?estime?», «?croit?» ou «?a l'intention de?» ou des variantes de ces mots et expressions ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?peuvent?» ou «?pourraient?» se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés relatifs à l'examen stratégique de la Société, aux économies de coûts prévues, à la croissance prévue de Sprout et de Biodroga, au succès du plan d'action de la Société, y compris la cession de ses activités liées au cannabis, à l'augmentation future des produits, aux attentes relatives aux dépenses, aux besoins de trésorerie, aux flux de trésorerie, aux liquidités et aux sources de financement, aux plans d'expansion futurs, aux initiatives et aux stratégies de la Société, ainsi qu'au rendement, aux initiatives de croissance, à la rentabilité, aux lancements et aux plans de produits futurs et au gain de parts de marché de la Société, ainsi que le calendrier de dépôt des dépôts retraités.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations de la direction de la Société au moment où ils ont été formulés. Les résultats réels futurs peuvent différer de manière significative puisque les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment?: la capacité de la Société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques, les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société?; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales?; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières?; l'évolution des habitudes de consommation?; la capacité de la Société à atteindre avec succès ses objectifs d'affaires et ses plans de réduction des coûts?; les plans d'expansion?; les incertitudes politiques et sociales?; l'incapacité d'obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers?; la capacité de la Société à obtenir un financement à des modalités acceptables, l'adéquation de nos ressources en capital et de nos liquidités, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité d'un flux de trésorerie suffisant pour exécuter notre plan d'affaires (dans les délais prévus ou pas du tout), les attentes relatives à la résolution de litiges et d'autres procédures, examens et enquêtes juridiques et réglementaires, les relations avec les employé(e)s et la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur les marchés où la Société exerce ses activités. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime, ou croyait à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Les lecteurs et lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux renseignements contenus dans le présent communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant les convictions, les opinions, les projections ou d'autres facteurs, s'ils venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires concernant ces risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux activités de la Société figurent à la rubrique «?Facteurs de risque?» de son rapport annuel sur formulaire 10-K du 7 juillet 2022 pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

