Le gouvernement du Canada investit dans la cogestion des zones de protection marines dans la région désignée des Inuvialuit

INUVIK, NT, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Les océans sont essentiels aux moyens de subsistance des collectivités de l'ensemble du Canada. Nous avons fait d'énormes progrès dans la protection de nos océans en travaillant en collaboration avec nos partenaires autochtones, les provinces, les territoires, l'industrie et d'autres intervenants du secteur maritime. Depuis 2015, le Canada a augmenté la protection de ses zones marines et côtières de moins de 1 % à plus de 14 %.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des océans de l'Arctique de l'Ouest, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé l'octroi de 7,46 millions de dollars sur quatre ans afin de soutenir les activités de cogestion avec les Inuvialuit pour les zones de protection marine (ZPM) de Tarium Niryutait et d'Anguniaqvia niqiqyuam dans la région désignée des Inuvialuit (RDI). Ces fonds permettront de soutenir les possibilités d'emploi dans toutes les communautés associées aux ZPM.

La Journée des océans de l'Arctique de l'Ouest est une célébration annuelle organisée conjointement par le ministère des Pêches et des Océans et l'Inuvialuit Regional Corporation. La célébration se déroule en alternance dans les six communautés de la RDI. Cette journée est l'occasion de célébrer les liens uniques que les collectivités autochtones du Nord entretiennent avec les voies navigables de leurs territoires traditionnels.

Le gouvernement du Canada s'employer à conserver 25 % des océans du Canada d'ici 2025 et atteindre 30 % d'ici 2030. La conservation marine est une solution efficace fondée sur la nature qui contribuera à endiguer la perte de biodiversité mondiale et à atténuer les effets des changements climatiques.

« La Journée des océans de l'Arctique de l'Ouest est la journée tout indiquée pour célébrer notre partenariat avec les Inuvialuit. Les Inuits ont été les premiers intendants des terres et des eaux de l'Arctique, et leurs connaissances et leur leadership sont essentiels pour les protéger aujourd'hui. Le gouvernement du Canada est conscient que ce n'est qu'avec l'engagement des partenaires autochtones de partout au Canada que nous pourrons mieux protéger les écosystèmes marins, combattre les changements climatiques et bâtir une économie bleue plus forte et plus durable. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement continue de travailler en collaboration avec les partenaires autochtones, y compris les Inuvialuits, pour aider à contrer les répercussions des changements climatiques dans l'Arctique et le Nord, en fonction de leurs priorités. La cogestion de zones de protection marines éclairée par le savoir autochtone assurera des régions de l'Arctique et du Nord plus fortes, plus saines et plus durables. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Grâce à ce financement accru, les Inuvialuit ont pu protéger davantage les eaux qui sont importantes pour nous depuis des temps immémoriaux. Nos eaux sont vivantes et représentent une source de nourriture, des voies de déplacement, une économie traditionnelle et un moyen de subsistance. Les connaissances des Inuvialuit sont essentielles pour assurer la protection des terres et des eaux de la RDI pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Les communautés qui gèrent et cogèrent les projets de la ZMP sont un excellent exemple de leadership autochtone fort, dirigé par des principes d'inclusion de la science et du savoir autochtone ».

Herb Angik Nakimayak, président du Comité mixte de gestion de la pêche

Un accord de cogestion a été négocié avec le Secrétariat conjoint de la région désignée des Inuvialuit au nom du Comité mixte de gestion de la pêche et du Conseil Inuvialuit de gestion du gibier.





La date de la Journée des océans de l'Arctique de l'Ouest est déterminée chaque année en collaboration avec la communauté hôte, mais elle est toujours postérieure à la Journée mondiale des océans célébrée le 8 juin, alors que l'océan Arctique est généralement encore gelé dans les communautés de la RDI.





Située dans le delta et l'estuaire du fleuve Mackenzie dans la mer de Beaufort, la zone marine protégée de Tarium Niryutait (ZMPTN) a été la première ZMP arctique du Canada . Les importantes influences d'eau douce de l'estuaire du fleuve Mackenzie et les influences marines de la mer de Beaufort font de la ZPMTN un important habitat estival pour le béluga de l'est de la mer de Beaufort et une variété d'espèces de poissons.





. Les importantes influences d'eau douce de l'estuaire du fleuve Mackenzie et les influences marines de la mer de Beaufort font de la ZPMTN un important habitat estival pour le béluga de l'est de la mer de Beaufort et une variété d'espèces de poissons. La zone marine protégée Anguniaqvia niqiqyuam (ZPMAN) a été créée en 2016 afin de maintenir l'habitat nécessaire au soutien des populations d'espèces clés (comme le béluga, l'omble chevalier et les phoques annelés et barbus). Il s'agit de la première ZPM dont l'objectif de conservation repose uniquement sur les connaissances autochtones traditionnelles et locales.

