NOMINATION DE M. DAVID CORBEIL-HÉNEAULT AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER (CFO)

PIEDMONT, QC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Goldflare inc. (TSXV : GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de M. David Corbeil-Héneault, présentement gestionnaire des finances et de l'administration de l'entreprise, au titre de Directeur Financier (CFO), en remplacement de M. Michel Lemay, actuel Directeur Financier de l'entreprise. Cette dernière tient d'ailleurs à remercier Monsieur Lemay pour les services qu'il a rendus à Goldflare au cours des dernières années.

Titulaire d'un Baccalauréat en Administration des Affaires (Finances) de l'UQTR, ainsi que du titre de Planificateur Financier de l'IQPF, il a gradué avec la meilleure moyenne cumulative de sa cohorte universitaire. Il a rapidement gravi les échelons de deux institutions financières canadiennes pendant les 10 premières années de sa carrière, ayant occupé plusieurs rôles en conseil, en gestion, en développement de marché ainsi qu'en planification de patrimoine et retraite. Il s'est par la suite concentré sur les marchés financiers ou il a acquis pendant 3 ans une formation de calibre international en analyse technique et négociation sur les actions, devises et produits dérivés. Depuis son arrivée au sein de Goldflare en octobre 2021, il a contribué de manière significative à l'assainissement et la modernisation des processus internes, en particulier au niveau de la gestion financière de l'entreprise. Nul doute que l'expérience, les connaissances, les capacités, le travail effectué ainsi que l'apport et les résultats dans l'entreprise depuis l'arrivée de Monsieur David Corbeil-Héneault seront des atouts certains pour Goldflare pour les années à venir.

« Nous sommes heureux de nommer Monsieur Corbeil-Héneault comme CFO de Goldflare. Ses connaissances en gestion financière sont un atout majeur pour notre Société et nous en voyons les bénéfices depuis plusieurs mois déjà », déclare Ghislain Morin, président-directeur général d'Exploration Goldflare.

