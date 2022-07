Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie Les Rythmes Tremblant





QUÉBEC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 37 500 $ aux Rythmes Tremblant, qui auront lieu jusqu'au 10 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir Les Rythmes Tremblant, un événement incontournable qui contribue à l'offre touristique de la région tout en entraînant d'importantes retombées économiques locales. Je tiens à souligner le travail des organisateurs, qui ont déployé beaucoup d'efforts pour proposer un programme festif et diversifié. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans les Laurentides et à prendre le temps de découvrir ses attraits et ses nombreux grands espaces, qui les charmeront assurément. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureuse que la population retrouve ce rassemblement estival, qui propose un grand nombre de spectacles gratuits en plein air. J'invite à mon tour les amateurs de musique à assister aux prestations des artistes et à soutenir les commerces et les activités du Mont-Tremblant. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

