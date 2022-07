Réseau express métropolitain (REM) : un premier terrain de 11 hectares pour préserver la vocation agricole du secteur à long terme





LONGUEUIL, QC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Fiducie agricole REM pose un geste concret pour la réalisation de sa mission en procédant à l'acquisition d'un premier terrain de 11 hectares dans la municipalité de Brossard afin d'en préserver la vocation agricole à long terme. L'inclusion de ce terrain dans le patrimoine de cette fiducie d'utilité sociale, un organisme sans but lucratif, permet de protéger et de valoriser ce territoire agricole, tout en contribuant à freiner l'étalement urbain. Par cette action, la Fiducie soutient l'accès à la terre pour l'actuelle et la future génération d'agricultrices et d'agriculteurs.

Cette acquisition n'aurait pu se faire sans le concours d'Hydro-Québec, qui a accepté de vendre cette terre à proximité de ses installations.

Rappelons que la Fiducie agricole REM a été mise sur pied afin de préserver et valoriser les terres et activités agricoles à proximité de la future station Brossard du Réseau express métropolitain (REM). Un conseil de sept fiduciaires, désignés par l'Union des producteurs agricoles (UPA) et CDPQ Infra, est chargé de veiller à la préservation de ce patrimoine.

Qu'est-ce qu'une fiducie d'utilité sociale?

Introduite dans le Code civil québécois en 1994, la fiducie d'utilité sociale permet d'affecter à perpétuité une vocation sociale à un patrimoine immobilier. La création d'une fiducie d'utilité sociale à des fins agricoles garantit à perpétuité la vocation agricole des terres acquises tout en les retirant du marché spéculatif, facilitant ainsi l'accession de la relève à des terres agricoles, de même que l'émergence de nouveaux projets promus par des entreprises existantes.

Citations :

« Nous nous étions engagés à préserver la vocation agricole autour de la future station Brossard du REM. Aujourd'hui, nous sommes fiers de poser un geste tangible pour concrétiser cette volonté. Ce projet novateur est le résultat d'un partenariat réussi avec l'UPA et la CMM [Communauté métropolitaine de Montréal] et la collaboration de multiples acteurs du milieu, plus particulièrement la Ville de Brossard », a ajouté Jean-Marc Arbaud, président-directeur général de CDPQ Infra.

« Par son emplacement, à proximité du périmètre urbain du grand Montréal, la préservation de cette terre agricole lance un signal clair. En protégeant les terres près des villes, nous pourrons maintenir une agriculture de proximité, ce qui est le souhait de la population », a mentionné le président général de l'Union des producteurs agricoles, M. Martin Caron.

« Depuis plusieurs décennies, Hydro-Québec et l'UPA entretiennent des liens privilégiés puisque nous sommes présents sur le territoire. Je suis très heureuse que la vente de notre terrain à la Fiducie agricole REM contribue concrètement à soutenir la relève du milieu agricole », a souligné Julie Boucher, vice-présidente -- Développement durable, relation avec les communautés et communications à Hydro-Québec.

« Une zone agricole protégée et mise en valeur est fondamentale pour assurer la résilience et la sécurité alimentaire de la population du grand Montréal. La concrétisation de cette acquisition témoigne de la volonté des acteurs d'agir en ce sens et de soutenir la croissance des activités agricoles et agroalimentaires dans la région. Elle vient directement répondre aux objectifs du Plan métropolitain de développement agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal », a déclaré Mme Doreen Assaad, mairesse de Brossard et représentante de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Bien qu'il s'agisse d'un premier pas dans la réalisation de notre mission, cette initiative démontre qu'il est possible de mieux protéger les terres agricoles pour les prochaines générations d'agricultrices et d'agriculteurs », a conclu la présidente de la Fiducie agricole REM, Mme Julie Bissonnette.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

À propos de l'UPA

L'Union des producteurs agricoles est une organisation syndicale professionnelle qui a pignon sur rue dans chaque région du Québec. Sa mission principale est de promouvoir, défendre et développer les intérêts des 42 000 producteurs agricoles et des 134 000 propriétaires forestiers québécois. L'Union regroupe aujourd'hui 12 fédérations régionales et 25 groupes spécialisés.

SOURCE Fiducie agricole REM

Communiqué envoyé le 8 juillet 2022 à 09:30 et diffusé par :