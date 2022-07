SPiCE VC annonce la deuxième escale du Global Investor Roadshow à Zurich, en Suisse





SPiCE VC, la principale société de capital-risque (Venture Capital, VC) de l'écosystème de la blockchain et de la tokenisation, a annoncé aujourd'hui qu'elle effectuera la deuxième escale de son Investor Roadshow à Zurich, en Suisse, du 11 au 14 juillet. L'apparition sur la scène européenne, de l'équipe de direction de SPiCE VC fait suite au lancement mondial de SPiCE II, un fonds permettant aux investisseurs de profiter des opportunités de croissance de l'économie numérique. En tant que premier fonds traditionnel de SPiCE VC, SPiCE II met un accent renouvelé sur l'identification des entreprises innovantes les plus susceptibles de bénéficier de la prolifération massive des technologies de la blockchain dans de nombreux secteurs. Une version tokenisée de SPiCE II sera lancée dans le courant de l'année.

« Les investisseurs européens sont conscients du pouvoir de transformation de la technologie blockchain dans le secteur financier et au-delà ; c'est pourquoi nous sommes ravis d'être sur le terrain à Zurich, pour entrer en contact avec des innovateurs, des entrepreneurs et les principaux esprits financiers du continent, tous intéressés par la construction de l'avenir numérique », a déclaré Tal Elyashiv, cofondateur et associé directeur de SPiCE VC. « Compte tenu du récent ralentissement des marchés boursiers et du krach du marché des cryptomonnaies, le lancement de SPiCE II arrive à un moment parfait, car les valorisations des cycles d'investissement vont redevenir plus raisonnables. »

Et M. Elyashiv d'ajouter : « Alors que SPiCE VC continue de redéfinir le capital-risque dans le monde du Web3, nous sommes impatients de créer des opportunités qui vont permettre d'augmenter l'accès et l'exposition à cet espace florissant. »

La Suisse a créé un environnement réglementaire et d'investissement, à la fois inclusif et pragmatique, qui permet d'encourager et de soutenir l'innovation au sein de l'écosystème de la blockchain et de la tokenisation. Cette approche visant à favoriser l'évolution de l'économie numérique, et qui comprend le lancement du Swiss Digital Exchange (SDX), combinée à sa communauté d'investisseurs dynamique, fait de Zurich un lieu idéal pour les débuts européens de SPiCE II.

« En tant que partenaire général de SPiCE VC, je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de faire partie de cette prochaine phase du parcours de SPiCE II », a confié Rene Eichenberger. « SPiCE VC s'est déjà imposée comme la principale société de capital-risque dans l'un des secteurs verticaux à la croissance la plus rapide au monde, et je suis impatient de mettre à profit mon expérience dans le capital-investissement et le capital-risque pour aider l'entreprise à évoluer avec succès. »

L'introduction de SPiCE II fait suite au succès retentissant de SPiCE I ; et il s'agit du premier fonds entièrement tokenisé. SPiCE I a décroché le titre de Fonds le plus performant sur le marché de la tokenisation et de la blockchain, décerné par Security Token Market, la plus grande société de données financières et médias, liée aux jetons d'authentification. Contribuant à stimuler sa croissance historique, SPiCE I a vu trois sociétés de son portefeuille entrer en bourse avec succès en 2021, à savoir INX Limited, Lottery.com et Bakkt, tandis que d'autres sociétés du portefeuille comme Blockdaemon et Securitize ont enregistré des performances exceptionnelles.

SPiCE II recherche activement les leaders émergents de la blockchain dans les actifs numériques, les prêts, l'immobilier, les infrastructures, les jeux vidéo, le métavers, et au-delà. SPiCE II a déjà suscité un intérêt significatif de la part d'investisseurs institutionnels et de family offices.

Pour en savoir plus sur SPiCE VC, rendez-vous sur https://spicevc.com/.

À PROPOS DE SPiCE VC :

SPiCE VC est une société de capital-risque, offrant aux investisseurs une exposition à la croissance massive de l'écosystème de la blockchain/tokenisation. SPiCE investit à l'échelle mondiale dans des plateformes et des fournisseurs d'écosystèmes qui permettent d'accéder aux marchés des capitaux, ainsi qu'aux secteurs de la banque et de l'immobilier, entre autres, bénéficiant tous des technologies de la blockchain. SPiCE se concentre sur les entreprises les plus susceptibles de tirer parti de la croissance massive du secteur. Combinant savoir-faire institutionnel, gestion pratique, innovation entrepreneuriale et expérience professionnelle en matière d'investissement, les membres de l'équipe de direction de SPiCE ont participé, en tant qu'entrepreneurs, investisseurs et dirigeants, à des centaines de cycles de financement technologique totalisant plusieurs milliards de dollars. SPiCE est implantée aux États-Unis, en Suisse, à Singapour et en Israël. Pour en savoir plus sur SPiCE VC, rendez-vous sur www.spicevc.com, ou envoyez un mail à Tal Elyashiv, fondateur et associé directeur, à l'adresse [email protected]

