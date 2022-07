Evolve annonce sa prochaine phase de développement





Aujourd'hui, Evolve Additive Solutions (« EAS »), un leader mondial de la fabrication de biens d'équipement, a annoncé des changements organisationnels destinés à accélérer les développements technologiques de son imprimante de production 3D, pour ses clients industriels. Après 14 ans d'investissement en R&D, l'entreprise se réorganise en vue de la commercialisation en mettant l'accent sur sa plateforme de production hautement fiable et sur un fort retour sur investissement pour les clients.

La société est heureuse d'annoncer que Joe Allison, actuellement membre de son conseil d'administration, va rejoindre la société en tant que PDG. Le fondateur, Steve Chillscyzn, assumera le rôle de directeur technique et continuera à faire partie du conseil d'administration. « Cette nouvelle structure va me permettre de concentrer mon énergie sur l'accélération des développements de notre technologie STEP », a déclaré Steve Chillscyzn. « La polyvalence de la plateforme est importante, et nous étudions diverses configurations de moteurs d'impression, de nouvelles qualifications de matériaux, et un contrôle thermique précis. C'est formidable d'avoir quelqu'un avec l'expérience et les compétences de leadership, de Joe, pour accélérer et optimiser notre plateforme existante tout en étudiant de nouveaux produits et améliorations. »

« Notre objectif est de faire d'EAS le partenaire de confiance pour la production en plus grand volume, d'applications thermoplastiques, dans le domaine de la fabrication additive », a confié pour sa part Joe Allison. « Je vais apporter mon point de vue d'utilisateur à EAS, et continuerai à développer sa technologie révolutionnaire. » Joe Allison et Steve Chillscyzn sont convaincus que cette transition se fera en douceur pour l'entreprise, comme pour sa formidable équipe d'employés et de clients.

À propos de Steve Chillscyzn :

M. Chillscyzn est le fondateur et le directeur technique d'Evolve Additive Solutions. La technologie STEP a été développée par M. Chillscyzn dans le cadre d'un projet de R&D au sein de Stratasys Ltd, qui a donné lieu à la création d'une société indépendante en 2017. Son nom est associé à 45 brevets délivrés pour la technologie STEP.

À propos de Joe Allison :

M. Allison est le fondateur et ancien PDG de Solid Concepts, société qui a été acquise par Stratasys Ltd en 2014. Il a occupé pendant trois ans les fonctions de vice-président exécutif de Stratasys, et de président de Stratasys Direct, la division en charge des pièces détachées, de Stratasys. M. Allison compte 25 ans d'expérience en tant que PDG, dans l'industrie de l'impression 3D. Il connaît parfaitement les technologies d'impression 3D et les attentes élevées des clients.

À propos d'Evolve Additive Solutions :

Evolve Additive Solutions transforme la façon dont le monde fabrique. Fondée en 2017, la société propose des équipements de production, matériel, logiciels, services, conseils et services d'application pour la fabrication additive. Evolve offre une flexibilité de fabrication, qui permet à la fois de créer des produits fonctionnels uniques, d'accélérer la mise sur le marché, et de renforcer l'efficacité en garantissant les chaînes d'approvisionnement. La technologie brevetée STEP (Selective Thermoplastic Electrophotographic Process, ou Procédé d'électrographie thermoplastique sélective) d'Evolve permet de produire efficacement des pièces de production, de qualité commerciale, et de créer des produits uniques que ne permettraient pas de fabriquer les méthodes traditionnelles. La société est basée à Minnetonka, dans le Minnesota, avec un centre de technologie des matériaux, basé à Rochester, dans l'État de New York.

