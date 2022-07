Geekvape a été invité à la 14e édition de l'ICCMS 2022 pour sa première utilisation de la CFD dans l'optimisation de la structure des atomiseurs en céramique





SHENZHEN, Chine, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Du 24 au 26 juin 2022, l'Université des Postes et Télécommunications de Chongqing (Chongqing University of Posts and Telecommunications) a accueilli avec succès la 14e International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2022).

Depuis sa création en 2009, l'ICCMS a été organisé en Italie, en Chine, en Australie, aux Pays-Bas et dans d'autres pays et régions. Près de 2 000 experts et universitaires du monde entier ont participé à la conférence et à plus de 200 sessions académiques. Tous les articles acceptés seront publiés dans la série International Conference Proceedings de l'ACM, qui sera archivée dans la bibliothèque numérique de l'ACM, et indexée par Ei Compendex, Scopus, etc.

Le comité a reçu de nombreuses demandes de professeurs et d'étudiants de divers instituts de recherche et entreprises engagés dans la recherche sur la modélisation et la simulation informatiques.

Après une procédure de sélection stricte, seules deux entreprises chinoises ont été invitées à participer à la conférence. Seule entreprise de cigarettes électroniques invitée à participer, Geekvape Technology a partagé les résultats de ses dernières recherches lors de la conférence.

Geekvape a présenté l'utilisation de la mécanique des fluides numériques (CFD, Computational Fluid Dynamics) dans l'optimisation structurelle de l'atomiseur en céramique. Lors de la conception d'atomiseurs à chauffage électrique, le phénomène de transfert de chaleur et de masse est essentiel pour maximiser les performances du produit final. Dans un atomiseur aussi simple en apparence, les phénomènes thermo-fluidiques complexes de la conception deviennent le plus grand défi. L'équipe d'ingénieurs a réussi à mettre au point des produits brevetés offrant une meilleure efficacité thermique et de meilleures performances d'atomisation. Cela indique que le développement de l'innovation produit dans l'industrie des cigarettes électroniques a progressé de manière significative.

Le Dr Jiadong Zang, représentant de l'Institut de recherche sur les technologies et les applications avancées de Geekvape, a déclaré : « Cette invitation est une occasion pour Geekvape de communiquer avec de nombreux experts et universitaires internationaux dans des domaines de recherche connexes, de discuter des derniers progrès technologiques et de partager nos résultats les plus récents. Cela a de profondes implications pour le développement de l'industrie mondiale des cigarettes électroniques, ainsi que pour l'amélioration de l'innovation scientifique et technologique afin de faciliter le développement de qualité de l'industrie ».

Selon le rapport « Global E-cigarette Industry Development Trend Special Research Report 2021-2022 » publié par iiMedia Research, les ventes mondiales de cigarettes électroniques ont connu une croissance rapide au cours des trois dernières années. Les entreprises chinoises conçoivent et distribuent leurs produits dans plus de 200 pays et régions, ce qui représente 95 % de la capacité mondiale. Cela démontre que la Chine dispose d'un avantage significatif sur le marché mondial, la fabrication chinoise étant le moteur de la croissance du secteur des cigarettes électroniques grâce à l'innovation technologique.

Ces dernières années, Geekvape a adopté une position ouverte et pris des mesures proactives pour renforcer ses propres réserves de propriété intellectuelle technique et conserver ses caractéristiques innovantes, ainsi que pour actualiser sa conscience approfondie de l'interdisciplinarité de l'innovation technologique.

L'utilisation de la CFD a non seulement été largement saluée lors de conférences internationales, mais elle a aussi considérablement accru la compétitivité mondiale de Geekvape. Le marché des cigarettes électroniques devrait connaître une croissance rapide au cours des prochaines années et est promis à un bel avenir.

