Le Groupe Compass Canada et SJW Robotics annoncent un partenariat exclusif pour lancer une cuisine automatisée révolutionnaire fonctionnant 24 heures sur 24





MISSISSAUGA, Ontario, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada et SJW Robotics ont annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif qui permettra au chef de file mondial des services alimentaires de mettre à l'essai trois robots de cuisine autonomes RoWoktm, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans certaines installations canadiennes. Ce partenariat vise à combler une lacune dans le domaine de la restauration où des repas chauds, fraîchement préparés et personnalisables ne sont pas disponibles, en proposant une option qui plaira aux travailleurs de la santé qui travaillent de nuit ou aux étudiants qui étudient après les heures de travail. RoWoktm est conçu pour servir les espaces qui, traditionnellement, ne disposent pas d'une cuisine sur place ou d'un personnel de cuisine disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en offrant des options alimentaires chaudes, fraîches et faciles tout au long de la journée. L'annonce d'aujourd'hui constitue une autre étape de la mission du Groupe Compass Canada, laquelle consiste à être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur au pays, à offrir de nouveaux services et modèles d'affaires tout en améliorant l'expérience des consommateurs, des clients et des associés.



« Nous nous sommes penchés sur les modèles traditionnels de services de restauration avec repas chauds et avons constaté un réel besoin de disponibilité de repas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui plaisent aux consommateurs », a déclaré Michael Hachey, directeur de l'innovation. « En nous associant à RoWok, nous nous adaptons aux différents besoins du marché et nous améliorons les modèles actuels de restauration avec repas chauds qui nécessitent habituellement de la main-d'oeuvre et une cuisine à service complet. Les gens n'avaient jamais l'habitude de penser à prendre un repas chaud, frais et personnalisé à 3 heures du matin parce qu'il n'était tout simplement pas disponible. Maintenant, c'est possible avec cette technologie de pointe qui résout ces complexités », a-t-il dit.

Grâce à la robotique, à l'IA, à l'apprentissage automatique, à la science des données et à la technologie d'analyse infonuagique, RoWoktm offre une expérience client engageante et innovante, tout en occupant un espace de seulement 9 mètres carrés. Avec une capacité de production de plus de 60 repas par heure, le produit s'adapte naturellement à certains des établissements gérés par le Groupe Compass où les services de cuisine ne sont pas disponibles. L'entreprise a l'intention d'étendre ces services afin d'offrir une autre option aux opérations de cuisine à grande échelle et aux horaires mixtes, par exemple, les travailleurs de la santé et les visiteurs dans les hôpitaux qui mangent en dehors des heures de travail ou les employés de bureau qui n'ont pas facilement accès aux services de cafétéria.

« Notre équipe a mis au point une solution de restauration rapide entièrement autonome avec un seul objectif en tête : cuisiner à grande vitesse des plats incroyablement frais et savoureux. Notre partenariat avec Compass nous permet de nous développer rapidement au sein de l'infrastructure de l'un des meilleurs lieux de travail dans le domaine du commerce de détail et de l'accueil et l'équipe de Compass a été un atout précieux pour accélérer notre déploiement », déclare Nipun Sharma, cofondateur et PDG de SJW Robotics Inc.

La machine RoWoktm travaille en étroite collaboration avec les associés du service alimentaire sur place, qui doivent préparer, approvisionner et contrôler la qualité des produits et du service. Cette technologie contribuera également à réduire les coûts et la complexité de la main-d'oeuvre associés à l'offre d'un service de restauration fraîche avec du personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

« La mise en place d'un écosystème de partenaires nous permet de mettre en oeuvre et de déployer rapidement et efficacement de nouvelles idées. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de robotique de SJW et de faire entrer RoWok dans nos installations, en combinant sa technologie de pointe avec notre expertise en service alimentaire », a déclaré Heather Wilkie, vice-présidente, Innovation, Groupe Compass Canada. « Nous remettons en question le statu quo et repoussons les limites avec ce partenariat, et nous avons hâte d'entendre ce que nos clients et nos invités ont à dire au sujet de RoWok. »

Ce partenariat est l'un des nombreux nouveaux concepts de l'équipe d'innovation du Groupe Compass Canada récemment annoncée. Le Groupe Compass Canada et SJW Robotics ont commencé à explorer des sites pilotes en Ontario et prévoient installer trois machines cet automne dans les secteurs des soins de la santé, des entreprises et industries et de l'éducation.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 200 emplacements à travers le pays. L'entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés, y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour aînés et des hôpitaux, ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l'une des cultures d'entreprise les plus admiréestm au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour mettre de l'avant des cultures qui aident à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu'un excellent lieu de travail par Great Place to Work®, en 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l'un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l'accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021tm. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram!

À propos de SJW Robotics

SJW Robotics est une entreprise pionnière dans le domaine de la technologie alimentaire qui développe des systèmes robotiques de cuisine autonomes pour l'industrie hôtelière. S'appuyant sur 80 ans d'expérience combinée dans l'ingénierie de machines autonomes, le développement de concepts de restaurants et la fabrication de services alimentaires, l'équipe centrale multidisciplinaire de la société remodèle l'industrie des services alimentaires grâce à des solutions automatisées évolutives et rentables - fusionnant l'art de la cuisine avec la science de l'automatisation. Pour en savoir plus, consultez le site http://sjwrobotics.com. LinkedIn .

Contacts pour les médias :

Groupe Compass Canada

Courtney Gardner, Gestionnaire principale, Service des communications de l'entreprise

[email protected]

SJW Robotics

Ivana Palumbo, Service des communications de l'entreprise

[email protected]

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bdea99b8-c9a5-4792-8ca4-de7f854870a1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d36be33-66bf-4be1-8166-98830019e411/fr

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 09:10 et diffusé par :