OPSENS TIENDRA UNE CONFERENCE TELEPHONIQUE SUR LES RESULTATS FINANCIERS DU TROISIEME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022 JEUDI LE 14 JUILLET





La conférence téléphonique se tiendra à 11 h HE

QUÉBEC, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, publiera les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022, terminé le 31 mai, jeudi le 14 juillet, avant l'ouverture du marché. La Société a prévu une conférence téléphonique le même jour, à 11h00, pour commenter les résultats.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-833-756-0865 ou le 1-412-317-5754 ou peuvent l'écouter en direct sur Internet, via la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/ ou au https://app.webinar.net/y85X9w0qkGv .

Une rediffusion de l'appel sera disponible via la section investisseurs du site Internet de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/.

Prenez note que la conférence se tiendra en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies des artères coronaires. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

