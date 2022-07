TUMI et STAPLE lancent une collaboration exclusive célébrant l'énergie de New York et l'exploration mondiale





NEW YORK, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TUMI, la première marque internationale de voyages et de style de vie, lance une collaboration exclusive avec la marque emblématique de streetwear, STAPLE. Ils ont uni leurs forces dans un voyage de conception guidé par les voyages dans le monde du fondateur visionnaire de STAPLE, Jeff Staple. Chaque pièce de la collection présente l'emblématique STAPLE Pigeon, tout en s'inspirant des rues mondiales qui inspirent la créativité de Jeff Staple et de TUMI.

Le Pigeon fait partie intégrante de la marque STAPLE et sert de mascotte qui représente New York. Lors de la création de STAPLE, Jeff en est venu à voir l'oiseau comme un symbole de ne jamais abandonner et de prospérer contre toute attente. Plus grand que la ville qui ne dort jamais, ce même esprit est palpable dans les destinations urbaines du monde entier. TUMI, connu pour soutenir le chemin de chaque voyageur, s'est penché sur ce concept avec des pièces bien conçues et hautement fonctionnelles pour compléter davantage leurs voyages.

La campagne mettant en vedette la collaboration a été entièrement filmée par le célèbre photographe de rue et artiste aux multiples talents Jacob Consenstein. Situées dans la ville de New York, les images de la campagne capturent non seulement la fonctionnalité du produit, mais célèbrent également son authenticité, son énergie et son inspiration.

La collection comprend cinq nouveaux styles, chacun conçu pour l'explorateur de la ville moderne et fusionnant la mentalité agitée des villes urbaines avec l'innovation TUMI. Une doublure en Pigeon rose et une carte de la ville de New York sont présentes partout, comme un clin d'oeil à la ville qui a élevé Jeff Staple. La collection emmène les acheteurs dans un voyage autour du monde, du sac à dos spacieux arborant un motif inspiré des rues de São Paulo à l'écharpe compacte qui s'inspire de Tokyo. Une pièce plus ludique, le subversif sac bandoulière Ping Pong présente un imprimé qui fait écho aux tuiles de Barcelone et contient plus que de simples pagaies. Il est parfaitement dimensionné pour garder l'essentiel à portée de main tout en mettant en valeur l'ADN STAPLE et l'excellence du design TUMI. Le Kit sac bandoulière fait référence à l'architecture de Los Angeles et met en valeur l'ingéniosité avec une bandoulière amovible qui permet de transporter la pièce comme un sac ou de l'utiliser comme trousse de voyage. Le bagage à main extensible international à 4 roulettes présente un design complexe d'un camouflage STAPLE Pigeon inspiré de New York.

« Jeff Staple est un innovateur et un entrepreneur. Il ne s'est jamais installé et s'est toujours poussé à aller au-delà de la norme pour amener la culture streetwear sur la scène mondiale »,a déclaré le directeur créatif de TUMI, Victor Sanz, à propos de son collaborateur. « Jeff est un véritable citoyen du monde, car il incarne le voyageur du monde qui ne perd pas son sens de la maison ou d'où il vient, tout en embrassant d'autres cultures pour l'inspiration et la croissance personnelle. Cela correspond vraiment à notre façon de voir le monde. Nous cherchons toujours l'inspiration à l'extérieur et nous nous appuyons toujours sur nos fondamentaux », a conclu Sanz.

« Pour moi, TUMI a toujours été le summum du luxe, du voyage, de l'innovation et de la technologie », a commenté le fondateur de STAPLE & Reed Art Department, Jeff Staple. « Il existe une forte similitude entre nos deux marques entre le voyage et la performance, et la façon dont l'expérience affecte votre vie quotidienne. J'en suis venu à vraiment apprécier la valeur des accessoires de voyage bien conçus, surtout lorsque vous êtes dans une nouvelle ville et que vous êtes constamment en déplacement. Du point de vue du design, la mentalité d'agitation que représente le STAPLE Pigeon a commencé comme un moyen de parler de la culture de New York, mais au cours de mes voyages, j'ai constaté qu'il représente cette même philosophie dans les villes à travers le monde. Avec cette collaboration TUMI, nous bousculons cet esprit à travers les détails de conception uniques et élevés de chaque style de la collection. »

La collection est disponible dans le monde entier sur TUMI.com, dans certains magasins de détail TUMI et sur StaplePigeon.com. Produit disponible en Amérique du Nord et dans toute l'Europe à partir du 7 juillet et dans toute l'Asie-Pacifique à partir du 18 juillet.

Prix de vente au détail de la collection TUMI x STAPLE :

Bagage à main extensible international à 4 roulettes à 1195 $ USD

Sac bandoulière Sling à 495 $ USD

Sac bandoulière Ping Pong à 250 $ USD

à 250 $ USD Kit sac bandoulière à 295 $ USD

Sac à dos à 695 $ USD

À PROPOS DE TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des articles de classe mondiale pour les affaires, le style de vie de voyage et les produits de luxe performants conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en déplacement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à favoriser les voyages en tant que partenaire à vie des déménageurs et des créateurs dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans le monde entier dans plus de 75 pays avec plus de 2 000 points de vente. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez www.TUMI.com .

À PROPOS DE JEFF STAPLE

Jeff Staple (né Jeffrey Ng) est un visionnaire créatif dont le travail englobe la conception graphique, de mode et de chaussures, ainsi que le marketing de marque. Il est le fondateur de REED ART DEPARTMENT (f.k.a. Staple Design) où il a travaillé sur d'innombrables projets créatifs pour des clients allant des marques de démarrage aux entreprises du Fortune 100. Cette année marque le 25e anniversaire depuis que Jeff a fondé STAPLE en 1997, la marque de streetwear pionnière basée à New York avec le désormais tristement célèbre logo « Pigeon », et plus tard la boutique de style de vie expérientiel, REED SPACE en 2002.

Pour en savoir plus sur TUMI, visitez www.TUMI.com

Pour en savoir plus sur STAPLE, visitez https://www.staplepigeon.com/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1845105/15s_TUMI_STAPLE_Horizontal.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1845106/30s_TUMI_STAPLE_Horizontal.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845096/STAPLE_TUMI_Backpack_1x1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845097/STAPLE_TUMI_Carry_On_1x1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845098/STAPLE_TUMI_Collection_1x1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845099/STAPLE_TUMI_Kit_Crossbody_1x1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845100/STAPLE_TUMI_Ping_Pong_Crossbody_1x1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845101/STAPLE_TUMI_Sling_1x1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845102/STAPLE_TUMI_Slings_1x1.jpg

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 08:00 et diffusé par :