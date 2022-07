Travelex Bank choisit ThetaRay pour la surveillance transactionnelle et la veille des sanctions





ThetaRay, un chef de file des technologies de surveillance transactionnelle optimisée par IA, annonce que Travelex Bank, le spécialiste brésilien des transactions de change, déploiera SONAR, la solution SaaS antiblanchiment de ThetaRay pour la surveillance transactionnelle nationale et internationale, et pour la veille des sanctions en temps réel de ses paiements internationaux.

Travelex Bank est un des principaux spécialistes mondiaux de solutions de change, offrant un éventail complet de produits de transferts internationaux y compris l'import-export, les envois de fonds, et les paiements en masse. SONAR permettra à Travelex Bank de détecter les tentatives de blanchiment d'argent ou de contournement des sanctions financières via son système, instaurant ainsi la confiance dans l'ensemble de l'écosystème mondial des paiements. En outre, SONAR permettra à l'entreprise de déployer de nouveaux produits et services de manière efficace et conforme à des réglementations brésiliennes de plus en plus strictes.

"Il est de notre responsabilité de simplifier l'accès de nos clients aux transferts internationaux. La solution SONAR de ThetaRay nous permettra d'élargir notre portefeuille de produits et d'optimiser notre service client afin de renforcer nos opérations antiblanchiment", déclare Célia Pizzi, responsable de la conformité, Travelex Bank. "ThetaRay est le seul fournisseur qui réponde à nos rigoureuses normes commerciales, tout en fournissant une surveillance transactionnelle et une veille des sanctions optimisées par IA sur une seule et même plateforme. SONAR fournira une efficience supérieure et garantira la couverture des risques, permettant ainsi de nouvelles activités et de nouveaux flux de revenus."

"Travelex Bank représente une nouvelle génération d'institutions qui préparent leur infrastructure de transferts et de paiements à des conditions en pleine évolution. Travelex est un fournisseur tourné vers l'avenir qui accorde la priorité à la confiance et à la qualité", déclare Mark Gazit, PDG de ThetaRay. "Nous sommes très fiers et ravis de construire ce partenariat avec Travelex, qui nous aidera à alimenter la croissance de l'économie mondiale."

SONAR est conçu sur une forme avancée d'IA appelée "intuition d'intelligence artificielle" pour prendre des décisions éclairées, objectives et sans limite, offrant aux fintechs et aux banques une approche basée sur les risques afin d'identifier efficacement les cas véritablement suspects et de créer un aperçu complet des identités client, y compris via des chemins transactionnels complexes et transfrontaliers. Ceci permet une découverte rapide des menaces connues et inconnues d'antiblanchiment d'argent, avec des taux inégalés de détection (95%) et de réduction des faux positifs (99%) comparé aux solutions basées sur des règles.

À propos de Travelex Bank

Travelex est le plus grand spécialiste au monde des activités de change, avec une présence dans plus de 20 pays. Au Brésil, le Groupe est composé de la société de courtage Travelex Confidence et de Travelex Bank, la première banque exclusive pour les transactions de change régulées par le Banco Central do Brasil (Bacen). Parmi les opérations réalisées par la banque figurent les envois de fonds internationaux, les importations, les exportations, les transactions de change en cryptomonnaies, les services d'enregistrement, les billets de banque, les paiements de masse, et bien d'autres encore.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.travelexbank.com.br

À propos de ThetaRay

La solution SONAR de surveillance transactionnelle optimisée par IA de ThetaRay, basée sur l'intuition d'intelligence artificielle, permet aux banques et aux fintechs de créer de nouvelles opportunités commerciales et d'accroître leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers éprouvés. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité, et augmente la protection contre les risques.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.thetaray.com/.

