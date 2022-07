La plateforme d'échange XBO fait ses débuts avec un pré-lancement qui récompense les premières inscriptions





Avec son design intuitif unique, XBO met en oeuvre les dernières pratiques de sécurité pour permettre une intégration et une connexion plus rapides, tout en protégeant l'indépendance des investisseurs

VARSOVIE, Pologne, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- XBO l'échange de cryptomonnaies qui rend les monnaies numériques plus accessibles à tous, lance un concours de pré-lancement et offre aux investisseurs la possibilité de se préinscrire et de suivre le processus de vérification de la plateforme pour tenter de remporter des récompenses exceptionnelles et des comptes privilégiés. La plateforme mêle un design d'interface inspiré par l'univers des jeux vidéo et les toutes dernières pratiques en matière de sécurité pour offrir aux traders une alternative confortable et visuellement agréable aux plateformes d'échanges existantes.

Avec une communauté de la cryptomonnaie encore endolorie par le récent krach du marché qui a entraîné des pertes dont la valeur estimée se compte en milliers de milliards , le marché baissier actuel ouvre de nouvelles perspectives pour permettre à de tout nouveaux projets crypto de trouver des méthodes d'engagement plus créatives afin d'attirer de nouveaux investisseurs au profit de l'écosystème tout entier.

La plateforme d'échange de XBO répond au besoin du marché d'un trading facile à utiliser et fiable, en employant des éléments d'UX issus des jeux sociaux pour stimuler l'expérience utilisateur. XBO simplifie l'achat et la vente d'actifs numériques pour les investisseurs amateurs qui trouvent les plateformes d'échange de crypto traditionnelles intimidantes, mais aussi pour les investisseurs aguerris. Avec leur idée de « crypto pour tous », les fondateurs de l'entreprise sont convaincus qu'attirer des nouveaux venus vers les actifs numériques permettra de faire grandir et de renforcer tous les investisseurs.

Le concours de pré-lancement de XBO offrira aux investisseurs une chance de suivre le processus de vérification de la plateforme pour passer immédiatement au compte Gold et ainsi profiter d'avantages sous la forme d'exonérations de commissions sur les dépôts de crypto, de remises en espèces sur la plateforme, du trading au comptant, de récompenses en crypto, et bien d'autres. Les premiers abonnés auront également une chance de bénéficier d'un compte au statut Black Diamond, le plus luxueux de la plateforme. Les avantages accordés aux premiers abonnés le seront à vie, contrairement aux titulaires de comptes atteignant les mêmes statuts qui devront s'efforcer de les maintenir

« XBO a été conçu pour convenir à un maximum de styles de trading, a déclaré Shimon Baron, directeur marketing de XBO. Dans un marché baissier tel que nous l'observons, il est crucial d'attirer plus d'investisseurs crypto pour soutenir l'espace DeFi dans son ensemble. Chez XBO, nous sommes convaincus que les échanges crypto peuvent intimider les investisseurs potentiels, c'est pourquoi la conception de la plateforme et sa capacité à s'adapter aux différents besoins en matière de trading peuvent contribuer à maximiser l'engagement. »

À propos de XBO :

XBO est une plateforme d'échange de cryptomonnaie créée pour satisfaire tous les types d'investisseurs crypto. La plateforme constitue un environnement sécurisé pour le trading, avec des mesures de vérification de pointe conçues pour accélérer le processus de chargement, mais aussi la possibilité de choisir une interface sur mesure avec un affichage simple pour les traders débutants ou un affichage détaillé pour les plus expérimentés. Le système de gratification exclusif garantit aux traders d'être récompensés pour leur engagement et la possibilité de bénéficier de différents styles de trading. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.xbo.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1853341/XBO_Pre_Launch.jpg

