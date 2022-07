Le ministre Wilkinson présente les démarches de création d'emplois durables au Canada atlantique avant la Conférence des ministres de l'énergie et des mines





ST. JOHN'S, NL, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Le Canada possède les ressources, les technologies propres et l'expérience nécessaires pour réussir dans l'économie mondiale, contribuant ainsi à la prospérité et créant des emplois de qualité pour les générations à venir.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, s'est adressé aux membres de la Chambre de commerce de St. John's pour présenter les possibilités qui s'offrent au Canada atlantique en matière d'énergie et de ressources afin de créer des emplois durables et de prospérer dans un avenir mondial sobre en carbone.

Le ministre Wilkinson a pris la parole en prévision de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines qui commence le 6 juillet. Cette conférence réunit les ministres de l'énergie et des mines des gouvernements fédéral et provinciaux et est organisée conjointement par les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le ministre Wilkinson a souligné l'importance particulière pour le gouvernement fédéral de travailler en partenariat avec les provinces et les territoires, ainsi que de mobiliser les peuples autochtones, l'industrie et la main-d'oeuvre, afin d'élaborer des approches régionales qui favoriseront la prospérité et renforceront la compétitivité tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Le Ministre a déclaré que les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources , dont on vient de faire le lancement, visent à atteindre tous ces objectifs en veillant à ce que le gouvernement du Canada s'associe aux provinces et aux territoires, aux groupes autochtones et aux intervenants pour cerner et exploiter des possibilités de croissance durable à haut rendement et propres à chaque région.

Il a fait remarquer que Terre-Neuve-et-Labrador est l'une des trois provinces (de même que la Colombie-Britannique et le Manitoba) qui participent à la première phase des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources et que les premières discussions ont porté sur l'important potentiel de développement des avantages concurrentiels de la province dans des domaines comme les énergies renouvelables extracôtières, l'hydrogène et les minéraux critiques. Il a également félicité Terre-Neuve-et-Labrador de son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le Ministre a conclu qu'une économie durable fondée sur les ressources naturelles fera croître l'économie du Canada dans chaque région, tout en créant des emplois durables et en permettant au Canada d'atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés pour le climat et la nature.

« Tout comme une entreprise prospère doit être en mesure d'interpréter les changements dans le milieu des affaires et d'y réagir, les pays doivent également être capables d'intervenir et de prendre des mesures réfléchies pour maintenir et accroître leur niveau de prospérité. Le gouvernement fédéral collabore avec Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu'avec les partenaires autochtones, l'industrie et la main-d'oeuvre afin d'accélérer collectivement l'activité économique régionale et de faire de la province un chef de file économique dans le virage mondial vers un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes reconnaissants que le ministre Wilkinson soit avec nous aujourd'hui pour parler de l'avenir énergétique à Terre-Neuve-et-Labrador. Nos membres représentent de nombreux secteurs de l'industrie. Ce sont des entreprises de toutes tailles, grandes et petites, qui ont à coeur de jouer un rôle dans la création de notre avenir sobre en carbone. Représentant plus de 700 entreprises et 10 000 chefs d'entreprise, la Chambre de commerce de St. John's est heureuse de tenir cette importante conversation, qui permet à ses membres d'avoir un accès direct au gouvernement. Ensemble, avec l'apport de nombreux groupes et intervenants, nous pouvons déterminer la meilleure façon d'utiliser nos ressources, nos connaissances et notre technologie pour atteindre de façon responsable notre plein potentiel en tant que province, dans la foulée de nos efforts pour nous affranchir des industries à forte intensité carbonique. »

AnnMarie Boudreau

Présidente-directrice générale, Chambre de commerce de St. John's

