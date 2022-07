Une année d'exception pour Evol - Publication du rapport annuel 2021-2022





MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Avec moins d'une année sous sa nouvelle identité, Evol dépose un bilan annonciateur d'un avenir durable et prospère. Présenté lors de l'assemblée générale annuelle du 28 juin dernier, le rapport annuel témoigne de la pertinence d'Evol dans le paysage entrepreneurial québécois.

« La dernière année a été marquée par la transformation de Femmessor vers Evol et la mobilisation d'une toute nouvelle enveloppe de 52,5 millions de dollars permettant d'offrir du financement d'impact et de l'accompagnement à une plus vaste clientèle d'entrepreneur·e·s. Notre organisation se donne ainsi les moyens de réaliser son ambition de contribuer à l'évolution de notre économie en vue de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable », a affirmé Sévrine Labelle, présidente-directrice générale d'Evol.

Dans une année marquée par, non seulement, un changement d'identité de marque, mais aussi, un élargissement de sa mission, Evol a octroyé plus de 5,7 millions de dollars en financement à 77 entreprises. Ces sommes ont permis de créer ou de maintenir 1471 emplois et de générer 20,2 millions de dollars en investissements supplémentaires.

Oeuvrant dans le développement de l'entrepreneuriat depuis 25 ans, Evol est devenue une référence incontournable pour les entrepreneur·e·s des 17 régions du Québec. Au cours de la dernière année, l'organisation a répondu à 10 688 demandes d'informations et réalisé 3 924 rencontres exploratoires. Avec son offre de services diversifiée, ce sont 2 859 entrepreneur·e·s qui ont bénéficié d'un accompagnement, dont 1 217 de façon individuelle et personnalisée.

Des partenariats renouvelés

Dans la dernière année, le gouvernement du Québec a aussi renouvelé sa confiance envers l'organisation en lui octroyant un financement de 23,4 millions de dollars sur 5 ans. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation permet ainsi à Evol d'offrir un accompagnement soutenu et personnalisé à davantage d'entrepreneur·e·s des 17 régions du Québec. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Développement économique Canada et sa Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, a aussi poursuivi ses actions de soutien à l'organisation.

Finalement, Evol a mobilisé une enveloppe de financement de 52,5 millions de dollars afin de soutenir des entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui souhaitent générer des impacts positifs alignés sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. De cette somme, la plus importante jamais mobilisée par l'organisation, 25 millions de dollars proviennent d'un prêt octroyé par le gouvernement du Québec (par l'entremise de son mandataire Investissement Québec) et 27,5 millions de dollars proviennent de capitaux privés empruntés auprès de BDC, Banque Nationale, Fonds de solidarité FTQ et Fondaction.

« Ce fût une année exceptionnelle pour Evol! Évidemment, toutes ces réalisations, de même que la concrétisation de notre raison d'être, ne seraient possibles sans l'appui indéfectible de nos partenaires et l'engagement de toutes les parties prenantes, incluant les membres du conseil d'administration, les membres de l'équipe, notre grande communauté d'entrepreneur·e·s engagé·e·s ainsi que notre porte-parole, Danièle Henkel », conclut Cadleen Désir, présidente du conseil d'administration d'Evol.

Pour consulter le rapport annuel complet : evol.ca/salle-de-presse/

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe de plus de 52,5 millions de dollars pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

Pour plus d'information au sujet d'Evol

evol.ca

