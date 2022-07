EY fait l'acquisition de FreshWorks Studio pour transformer l'expérience numérique des clients





FreshWorks Studio se joint au Design Studio d'EY pour accroître l'étendue et le niveau de détail des capacités de conception numérique

MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW/ - EY annonce qu'elle fait l'acquisition de FreshWorks Studio, une société de services-conseils en conception et développement primée établie à Victoria, en Colombie-Britannique, qui se spécialise dans la poursuite de l'innovation, de la transformation et de la croissance. Cette acquisition permettra d'accroître l'étendue et le niveau de détail des capacités du Design Studio d'EY en matière de stratégie, de conception et de développement numériques.

« Les attentes élevées en matière d'expériences, les nouvelles technologies et les modèles d'affaires différenciés incitent les entreprises à évoluer au moyen de programmes de transformation numérique, confie David McQueen, associé directeur, Consultation, EY Canada. En combinant nos forces avec celles de FreshWorks Studio, nous offrirons à nos clients des outils à la fine pointe, soutenus par les approches axées sur les gens dont ils ont besoin pour accélérer leur transformation et répondre à l'évolution des demandes de passer au numérique. »

FreshWorks Studio offre des services-conseils sur mesure, qui touchent tant la conception de services que la conception d'interface et d'expérience d'utilisateur, les applications mobiles et le développement Web pour permettre aux entreprises des secteurs public et privé de relever des défis uniques. Ce faisant, le studio contribue à moderniser les modèles d'affaires et à créer une valeur à long terme pour les parties prenantes grâce aux expériences numériques remarquables qu'il conçoit.

« Nous sommes enchantés d'avoir trouvé une entreprise dont la culture, la raison d'être et la vision sont alignées aussi étroitement sur les nôtres, soit mettre les gens au coeur de toutes les expériences exceptionnelles que nous offrons pour notre équipe, nos clients et les gens qui interagissent avec la technologie que nous aidons à développer, affirme Sam Mod, président et chef de la direction et cofondateur de FreshWorks Studio. Le regroupement avec le Design Studio d'EY nous procure les compétences et les capacités complémentaires qui nous permettront de concrétiser notre ambition de longue date de devenir la principale agence numérique du Canada puisque, ensemble, nous sommes plus forts. »

FreshWorks Studio s'est bâti une solide réputation sur le marché tant auprès des entreprises en démarrage que de celles figurant au palmarès Fortune 500, notamment dans les secteurs des soins de santé et du gouvernement. Parmi les réalisations les plus dignes de mention du studio, citons le rôle intégral qu'il a joué dans la réponse à la pandémie de COVID-19 dans l'Ouest du Canada, y compris la conception et le développement d'applications telles que BC Vaccine Card Verifier et Espri par TELUS Santé, en plus d'assurer la modernisation du système de planification des immobilisations (Capital Assets Planning System) pour le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. En se joignant au Design Studio d'EY, FreshWorks Studio élargira sa présence auprès des entreprises d'un bout à l'autre du pays et ciblera davantage le secteur public pour contribuer à façonner l'avenir numérique du Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de concepteurs et de développeurs de FreshWorks Studio pour aider nos clients à créer de la valeur et à résoudre leurs problèmes grâce à des expériences numériques mémorables », confie Anthony Rjeily, leader du Design Studio d'EY, EY Canada.

FreshWorks Studio a été créé en 2014 par ses cofondateurs, Sam Mod et Rohit Boolchandani, qui ont immigré au Canada quelques années auparavant et ont rapidement fait de l'entreprise une histoire nationale de réussite technologique. Le studio a été reconnu à plusieurs reprises par Report on Business, les Technology Impact Awards, Clutch et bien d'autres pour avoir bâti avec succès une entreprise puissante, hautement novatrice et à la croissance rapide. Sam Mod, Rohit Boolchandani et Shawn Jamieson se joindront à la Société à titre d'associés.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr . Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 09:33 et diffusé par :