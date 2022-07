/R E P R I S E -- Vous déménagez ? 5 choses à ne pas faire !/





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Plus de la moitié des Canadiens auraient déjà ressenti des douleurs après avoir soulevé de lourds objets. Pour 35% d'entre eux, cette douleur était située dans la région lombaire1. La période des déménagements est donc propice à l'apparition de courbatures et blessures de toutes sortes. Il y a d'ailleurs recrudescence de patients qui consultent en chiropratique chaque année début juillet.

« On le voit dans nos bureaux à la période des déménagements. Les patients ont voulu aller trop vite, ils ont soulevé une charge trop lourde et ils se blessent. Plusieurs avaient une douleur déjà présente qu'ils ont ignorée, les mauvais mouvements qu'ils ont faits lors de leur déménagement ont aggravé leur état. » indique Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et vice-président de l'Association des chiropraticiens du Québec. « On conseille de consulter en chiropratique bien avant la période de pointe des déménagements afin de corriger les conditions neuromusculosquelettiques préexistantes et d'avoir les bons conseils pour prévenir les blessures la journée même. »

Les risques de blessures sont accentués par la fatigue et la hâte de terminer au plus vite. Prenez garde à ces gestes courants qui peuvent contribuer à l'apparition de douleurs :

Empiler plusieurs petites boîtes lors d'un même déplacement Soulever seul ou sans équipement les gros morceaux Tourner seulement le haut du corps pour prendre et déposer les boîtes Se pencher vers l'avant en gardant les genoux droits et en pliant le torse Forcer avec le dos pour soulever une boîte

#chirotrucs pour déménager sans se blesser

Visionnez la vidéo avec Daniel Melançon pour les trucs de prévention permettant de déménager sans se blesser.

AVANT - Planification

Utilisez des boîtes de taille moyenne ou petite et évitez de les surcharger

Déposez vos boîtes sur une surface à la hauteur des hanches pour les remplir

Répartissez bien le contenu de vos boîtes afin de bien équilibrer leur poids

Choisissez des boîtes munies de poignées, si possible, pour faciliter la préhension

PENDANT - Exécution

Échauffez-vous avant de commencer à déplacer le contenu de votre résidence

Penchez-vous en pliant les genoux et en gardant le dos droit

Soulevez votre charge en utilisant la force de vos jambes et en contractant les abdominaux

Gardez la charge près de votre corps pour diminuer la tension sur les muscles, articulations et disques intervertébraux

Évitez les torsions du haut du corps quand vous déposez une boîte. Pivotez plutôt avec les pieds

Utilisez des courroies de levage ou un « diable » au besoin

Poussez plutôt que tirer lorsque c'est possible

Prenez des pauses régulièrement et hydratez-vous

APRÈS - Récupération

Étirez-vous après le transport manuel des items de manière à éviter les douleurs musculaires

Bon déménagement !

