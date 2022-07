Seegene développe un test PCR pour le dépistage du virus de la Variole Simienne





Le test cible le virus de la variole simienne et peut fournir des résultats en 90 minutes

La compagnie lance le produit assez rapidement en utilisant son système de développement de tests automatisé

« Seegene s'efforcera de réaliser des tests précis pour détecter les virus émergents afin d'aider à prévenir les prochaines pandémies »

SÉOUL Corée du Sud, 30 juin 2022 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), la principale société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a mis au point un test PCR pour détecter le virus de la variole simienne. Le test Novaplextm MPXV, qui cible spécifiquement le virus de la variole simienne, a été rapidement mis au point à l'aide du système de développement de tests automatisé basé sur l'intelligence artificielle de la société, connu sous le nom de SGDDS (le « système de développement numérisé de Seegene »), et de technologies affinées au cours de 20 ans d'expertise en matière de diagnostic moléculaire.

L'Organisation mondiale de la santé affirme que le virus de la variole simienne est une « menace sanitaire en évolution qui requiert une attention collective et une action coordonnée », et elle demande aux États membres de renforcer la surveillance, la recherche des contacts et les tests. Le virus de la variole simienne a été répertorié dans plus de 50 pays, la Corée du Sud ayant annoncé son premier cas confirmé la semaine dernière. La souche qui circule actuellement dans l'hémisphère nord présente un taux de mortalité estimé entre 3 et 6 %, et elle est considérée comme particulièrement dangereuse pour les enfants et les personnes dont le système immunitaire est faible.

Comme c'est le cas pour de nombreuses maladies infectieuses, il est essentiel d'obtenir un diagnostic précis parce que les traitements sont plus efficaces aux premiers stades de l'infection. Il est donc primordial d'effectuer un test PCR en temps opportun, en particulier pour les personnes avec suspicion de virus de la variole simienne, car la période d'incubation de l'infection varie entre cinq et 21 jours.

Le test Novaplextm MPXV permet d'identifier les cas positifs du virus de la variole simienne en 90 minutes. L'entreprise a rapidement mis au point le produit pour contribuer à enrayer la propagation mondiale. Seegene prévoit de fournir les tests aux pays où le virus est présent.

« L'épidémie du virus de la variole simienne montre que les virus endémiques peuvent se propager rapidement au reste du monde, et c'est un avertissement que de nouvelles pandémies peuvent apparaître et menacer nos vies à tout moment, a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, chef de la direction de Seegene. Nous poursuivrons nos efforts pour développer des produits capables de diagnostiquer avec précision n'importe quel virus, afin d'éviter que de nouvelles maladies infectieuses ne s'installent et ne deviennent une pandémie. »

