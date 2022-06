Partenaires pour une plus grande résilience : la Croix-Rouge canadienne et Walmart Canada lancent leur campagne annuelle au profit des opérations de secours





OTTAWA, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne annonce aujourd'hui le lancement de la 19e campagne de financement annuelle en collaboration avec Walmart Canada, au profit de ses programmes de préparation et d'intervention en cas de sinistre. Tout au long du mois de juillet, la clientèle de Walmart sera invitée à faire un don à la Croix-Rouge au moment de passer à la caisse en succursale et sur le site Walmart.ca. En plus des fonds amassés, Walmart Canada versera un montant supplémentaire d'un million de dollars pour aider les communautés dans le besoin.



Le soutien de Walmart, de ses associées et associés et de sa clientèle est essentiel pour la Croix-Rouge. En effet, depuis quelques années, les situations d'urgences sont plus fréquentes et plus complexes, et l'aide de la Croix-Rouge au sein des communautés touchées s'avère cruciale pendant et après les sinistres et les catastrophes.

Walmart Canada aide la Croix-Rouge à renforcer la résilience des communautés au pays et à l'étranger. En plus des fonds recueillis pendant la campagne annuelle, Walmart Canada a également soutenu d'autres initiatives de la Croix-Rouge, notamment :

En versant un don de 270?000 $, comprenant les sommes provenant du programme de jumelage des dons des employées et employés, au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine.

En faisant un don de 250?000 $ en soutien au programme d'appels amicaux, qui vise à briser l'isolement et la solitude des participantes et participants par l'entremise d'appels réguliers et à les aider à tisser des liens avec leur communauté.

En fournissant des camions de livraison à la banque alimentaire mobile de Toronto. Le personnel de ce programme livre des paniers de nourriture aux personnes qui ne peuvent accéder aux banques alimentaires traditionnelles.



«?L'appui constant de Walmart Canada aide la Croix-Rouge canadienne à intervenir lors de situations d'urgence et de sinistres qui surviennent partout au pays, et à renforcer la résilience des collectivités touchées, explique Jean-Philippe Tizi, chef de la Gestion des urgences, Croix-Rouge canadienne. Nous lui sommes reconnaissants pour ce soutien continu, et nous tenons à remercier Walmart, ses employées et employés et toutes les personnes qui contribuent à cette campagne annuelle. Vos dons permettent de venir en aide aux personnes qui en ont le plus désespérément besoin, au coeur de l'urgence.?»

«?La Croix-Rouge joue un rôle crucial pour renforcer la résilience des collectivités qui doivent affronter l'adversité. Nous sommes fiers de soutenir cette organisation et le travail qu'elle accomplit, un engagement qui respecte notre volonté de devenir une entreprise régénérative, mentionne Rob Nicol, vice-président, Communications et affaires de la compagnie. En collaboration avec nos associées et associés, nous nous apprêtons à lancer cette campagne qui, j'en suis certain, sera à nouveau couronnée de succès grâce à la générosité des donateurs et donatrices.?»

Walmart Canada est la principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne. La campagne annuelle de Walmart Canada, menée en collaboration avec ses associées, ses associés et sa clientèle, a permis d'amasser plus de 60 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge au cours des 18 dernières années.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d'aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens et de Canadiennes chaque jour. De plus, le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 1,5 million de clients et de clientes chaque jour. Avec plus de 100?000 associés et associées, l'entreprise se classe parmi les dix marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada est d'ailleurs inscrite au palmarès des meilleurs employeurs de 2021 selon LinkedIn et figure également parmi les marques les plus populaires au pays, selon les données relatives aux recherches effectuées sur Google. Son vaste programme philanthropique est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, l'entreprise a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de Walmart Canada sur walmartcanada.ca et sur ses comptes de médias sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

