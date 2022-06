L'ARSF impose une ordonnance de conformité à Canadian Life Settlements Inc.





TORONTO, le 30 juin 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a rendu sur consentement une ordonnance de conformité visant Canadian Life Settlements Inc.

Canadian Life Settlements Inc. a consenti à l'émission d'une ordonnance de conformité en vertu des alinéas 441(2)(a), b) et c) de la Loi sur les assurances (« la Loi »). Canadian Life Settlements Inc. a également convenu de verser des frais administratifs de 10 000 $ à l'ARSF.

L'ARSF a émis l'ordonnance de conformité en fonction d'un règlement conclu avec Canadian Life Settlements Inc.

Lire l'ordonnance de l'ARSF ici.

Consulter le procès-verbal de transaction ici.

Lire l'avis d'intention ici.

Pour en savoir plus :

L'ARSF travaille à la protection des consommateurs grâce à ses activités de surveillance et d'application des règles.

L'ARSF continue d'agir dans l'intérêt de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin de garantir à tous la sécurité financière, l'équité et le choix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsrao.ca/fr

