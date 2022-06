Napster présente le nouvel écosystème musical Web3





Napster Music Inc., service de streaming musical, a annoncé aujourd'hui la publication de son Litepaper V1 qui décrit ses plans pour appliquer la technologie Web3 à son entreprise existante et à des millions d'utilisateurs, afin d'améliorer la façon dont les créateurs de musique, les détenteurs de droits et les fans peuvent interagir. Une nouvelle entité, la Napster Innovation Foundation, émettra des jetons $NAPSTER en utilisant le protocole blockchain Algorand pour rationaliser les fonctionnalités de sa plateforme existante et ouvrir de nouvelles options, afin de créer de la valeur autour de la musique en streaming.

« Nous entrons dans l'ère du streaming-plus de la musique, qui est l'un des rares secteurs d'activité à grande échelle où l'adoption de la technologie blockchain a un sens immédiat pour tout le monde », a déclaré Emmy Lovell, PDG par intérim de Napster. « Les gens qui font de la musique, les gens qui l'écoutent et ceux qui possèdent ses droits de propriété intellectuelle dépendent déjà fortement de la technologie. Web3 offre une chance d'approfondir, d'étendre et d'améliorer l'écosystème musical ».

« Napster est une entreprise forte et autonome et une marque emblématique », a déclaré Matt Zhang, fondateur et PDG de Hivemind, qui dirige le consortium qui a acquis Napster. « Notre investissement dans la société reflète une vision à plus long terme et beaucoup plus large que l'environnement commercial à court terme pour les actifs cryptographiques. Au lieu de cela, nous voyons une énorme opportunité de créer de la valeur à long terme, en appliquant la programmation Web3 à une entreprise existante et axée sur la technologie ».

À propos de Napster

Napster était le perturbateur original de l'industrie musicale de l'ère Web1. Avec un nom ancré dans l'innovation, il est fièrement synonyme de musique. Il a initié une révolution, en tant que toute première plateforme à imaginer comment nous apprécierions tous le divertissement à l'avenir.

Utilisant la technologie peer-to-peer (mise au point par Napster à l'époque, et aujourd'hui utilisée dans la blockchain), le Napster original a mis les fans au premier plan, en créant un nouveau moyen de distribution musicale. Au cours des années suivantes, il a évolué pour devenir un service de streaming musical par abonnement entièrement sous licence.

Aujourd'hui, Napster revient à ses racines et lancera un écosystème décentralisé axé sur la musique au profit des fans, des créateurs de musique et des détenteurs de droits.

