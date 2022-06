RBC et Enthusiast Gaming s'associent pour donner aux jeunes Canadiens les moyens de s'adonner à leur passion pour les jeux vidéo





Le programme de subvention pour jeu RBC permettra à de jeunes aspirants professionnels du jeu de bénéficier de mentorat et leur accordera 75 000 $ en subventions pour les aider dans leur carrière

TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - RBC et Enthusiast Gaming ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme conjoint visant à donner aux jeunes Canadiens les moyens de poursuivre une carrière dans l'industrie du jeu vidéo. Grâce à la subvention pour jeu RBC, 150 jeunes pourront bénéficier de mentorat dans le secteur du jeu et 50 participants admissibles recevront chacun une subvention de 1 500 $ pour progresser dans leur carrière de joueur. Un nombre restreint de participants au programme auront également l'occasion exclusive d'effectuer un stage à Enthusiast Gaming ou dans d'autres entreprises de premier plan au sein de l'industrie du jeu ou associées à celle-ci, dans des domaines comme le développement de jeux, les activités de marketing et de promotion, etc.

RBC tient compte de la croissance de l'industrie du jeu et des possibilités qu'elle offre aux jeunes. Selon le gouvernement de l'Ontario, l'industrie du jeu a contribué à hauteur de 5,5 milliards de dollars à l'économie canadienne en 2021. Plus de 54 pour cent des adolescents canadiens pensent que les sports électroniques ouvrent des perspectives de carrière tout à fait légitimes. Si de nombreux jeunes savent qu'ils veulent faire carrière dans le secteur du jeu, tous ne savent pas par où commencer. La subvention pour jeu RBC vise à permettre aux jeunes de bénéficier de mentorat, de faire du réseautage et d'acquérir une expérience de travail pratique, afin de les aider à progresser vers la carrière de leurs rêves.

« Nous constatons que beaucoup de jeunes Canadiens doués sont passionnés par le jeu et voient son potentiel au-delà du simple divertissement, mentionne Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Nous sommes ravis de nous associer à Enthusiast Gaming pour identifier ces jeunes et les soutenir dans leur quête d'une carrière au sein de ce secteur en pleine évolution. »

Enthusiast Gaming, une société intégrée de divertissement par le jeu, met à disposition son expertise en tant que partenaire du programme, ainsi que son vaste réseau d'amateurs de jeux.

« Nous sommes fiers de collaborer avec la Banque Royale du Canada pour aider les joueurs à progresser dans leur carrière, a déclaré Bill Drolet, premier vice-président, Ventes mondiales à Enthusiast Gaming. Notre entreprise a aidé un grand nombre de joueurs talentueux à gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment, et nous savons qu'ils peuvent également s'épanouir dans de nombreux autres domaines. Nous sommes impatients d'en apprendre plus sur les jeunes qui saisiront cette formidable occasion. »

La subvention pour jeu RBC est offerte aux jeunes Canadiens de 18 à 29 ans. Le recrutement commencera le mercredi 29 juin et durera trois semaines. Les personnes intéressées peuvent en savoir plus et poser leur candidature à l'adresse suivante : https://gaminggrant.gg/rbc.

Pour mettre en oeuvre ce programme, RBC et Enthusiast Gaming se sont associés à Salt XC, une agence de marketing à service complet spécialisée dans le commerce expérientiel.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 89 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos d'Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming, une société intégrée de divertissement par le jeu, développe une vaste plateforme de médias et de contenus pour permettre aux amateurs de jeux vidéo et de sports électroniques d'établir des liens et d'échanger avec d'autres joueurs partout dans le monde. En combinant les éléments de ses quatre grands piliers - Communautés, Contenus, Créateurs et Expériences -, Enthusiast Gaming propose une occasion unique et une approche intégrée pour rejoindre le public convoité des générations Z et Y. Grâce à sa gamme exclusive de contenus numériques et de divertissement, Enthusiast Gaming a mis en place un vaste réseau de communautés d'intérêts pour offrir aux amateurs de jeux une expérience unique.

