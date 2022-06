HAWKMOON ANNONCE L'EMBAUCHE DE KEVIN WESTON





Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a engagé Kevin Weston pour aider avec le prochain programme de forage de la Société sur le projet aurifère Wilson prévu pour la mi-juillet. M. Weston assistera Thomas Clarke, vice-président de l'exploration de Hawkmoon, à cet égard.

Kevin Weston est un ingénieur minier avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie minière. Il est diplômé du programme de génie minier de l'Université McGill et possède une expérience significative dans les opérations minières, l'exploration et la gestion de projets. Kevin a beaucoup travaillé dans le Nord du Québec sur de nombreux projets, dont Casa Berardi, Sigma/Lamaque et Comtois près de Lebel-sur-Quévillon. Sa compréhension du camp Abitibi, sa maîtrise du français et son expertise en développement de propriété seront un atout pour Hawkmoon.

Branden Haynes, président de Hawkmoon, déclare : « Nous sommes très heureux de travailler avec Kevin Weston sur la campagne de forage de cette année. Son expérience et sa compréhension de la géologie québécoise et des meilleures pratiques seront assurément un atout important pour la Société ».

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL

"Branden Haynes"

Branden Haynes, président-directeur général

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant : le programme de forage de la Société sur la propriété Wilson, l'engagement de M. Weston et les avantages d'un tel engagement pour la Société. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

