PHNIX participe à l'exposition Mostra Convegno Expocomfort 2022 pour présenter ses pompes à chaleur R290 adaptées à trois types d'utilisation

GUANGZHOU, Chine, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Mostra Convegno Expocomfort (MCE) est l'une des expositions du secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation les plus prestigieuses. Elle se tiendra à Milan, en Italie, du 28 juin au 1er juillet prochains. PHNIX participera à cet événement pour présenter sa famille de pompes à chaleur innovantes R290 adaptées à trois types d'utilisation, notamment le chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un R290 airExpert, la série R290 GreenTherm pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire (ECS) domestiques, et la solution de chauffage de l'eau par pompe à chaleur R290 pour les entreprises.

Premier fabricant chinois de pompes à chaleur axé sur l'économie d'énergie et les produits respectueux de l'environnement, PHNIX présentera à l'occasion du salon ses technologies et produits de pointe en matière de pompes à chaleur, notamment la gamme complète de pompes à chaleur R290 adaptées à trois types d'utilisation. Des experts en produits PHNIX se rendront également sur place pour partager avec les visiteurs les dernières technologies de pompes à chaleur et des informations sur le secteur.

La série R290 GreenTherm pour le chauffage, la climatisation et l'ECS ainsi que le chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un R290 airExpert seront exposés dans des vitrines transparentes qui permettront aux visiteurs de découvrir la structure interne des pompes à chaleur et de comprendre facilement leur conception unique.

Produits présentés par PHNIX au MCE :

Chauffage et climatisation domestiques + pompe à chaleur ECS

- Pompe à chaleur air-eau R290, série GreenTherm

- Pompe à chaleur air-eau R32, série HeroPremium

- Réservoir d'eau polyvalent

- Ventilateur à eau

- Déshumidificateur d'air pur

Chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un

- R290 airExpert 300 L

- R290 airExpert 100 L

- airExpert - Titan

Solution de chauffage de l'eau par pompe à chaleur pour les entreprises

- R290 série HeatMaster

- Série PolariesPro

« Depuis le début de la pandémie, c'est la première fois que nos experts en produits chinois se présentent en personne au salon et rencontrent les visiteurs. Ce sera une excellente occasion pour nous de partager nos idées et nos produits innovants en matière de pompes à chaleur écologiques avec les leaders du secteur, a déclaré Peter Wang, directeur général adjoint de PHNIX en charge des affaires internationales de PHNIX. Nous sommes impatients de rencontrer nos visiteurs au hall 7, stand K49, lors du salon. »

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, rendez-vous sur le site www.phnix-e.com.

