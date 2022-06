Trinseo intègre le calcul automatisé de l'empreinte carbone à l'intégralité de son portefeuille grâce à Atos





Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spécialisés et Atos annoncent aujourd'hui que Trinseo a retenu une solution numérique récemment commercialisée par Atos pour caractériser et surveiller l'empreinte carbone de l'intégralité de son portefeuille. Cette solution permettra à Trinseo de fournir à ses clients des données plus précises sur l'empreinte carbone de ses produits tout en accélérant ses ambitions zéro émission nette et ses engagements de transparence en matière d'émissions.

À partir du mois de juin et jusqu'à la fin de l'année 2022, Trinseo s'appuiera sur Atos et sa solution numérique de calcul de l'empreinte carbone des produits de l'industrie chimique afin de recueillir des informations stratégiques en vue d'un déploiement de la solution au sein de l'entreprise, en conformité avec son environnement de données et son logiciel ERP SAP. Après avoir déployé l'outil sur l'ensemble de ses unités opérationnelles, Trinseo devrait, à terme, être en mesure de fournir à ses clients des informations internes et automatisées sur l'empreinte carbone de tous ses produits.

L'outil de calcul de l'empreinte carbone (SCOTT) et la méthodologie développés par BASF reposent sur une méthode d'évaluation du cycle de vie. L'empreinte carbone des produits est calculée depuis leur fabrication jusqu'à leur départ de l'usine. Atos a été sélectionnée en tant que partenaire pour développer et déployer une plateforme logicielle permettant de rendre cet outil et cette méthodologie accessibles aux acteurs de l'industrie. La méthodologie repose sur la norme ISO 14067:2018 relative à l'empreinte carbone des produits, qui s'appuie sur les principes et exigences des normes ISO 14040:2006 et 14044:2006.

« Même si Trinseo communique sur l'empreinte carbone de l'ensemble de ses activités depuis de nombreuses années, le processus appliqué à ses produits est encore aujourd'hui manuel et extrêmement laborieux », déclare Julien Renvoise, responsable développement durable chez Trinseo. « En commençant par quelques-uns de nos produits phares, nous étudierons comment automatiser le processus avec l'aide d'Atos et de sa plateforme de calcul de l'empreinte carbone. »

« Notre évaluation a démontré que Trinseo est déjà bien positionnée pour automatiser le calcul de l'empreinte carbone de ses produits grâce à ses données disponibles et à ses processus SAP », déclare Stefan Unterhuber, directeur principal transformation zéro émission nette chez Atos. « Elle a cependant révélé des pistes d'amélioration. Avec ce projet pilote, notre approche par phases nous permettra d'unifier progressivement le processus pour les données primaires, d'améliorer la qualité des données secondaires et, enfin, de fournir à Trinseo des données précises et transparentes sur l'empreinte carbone de chaque produit, de manière totalement automatisée. »

Pour les deux sociétés, ce projet est une contribution importante à l'économie zéro émission nette et un parfait exemple de la façon dont les technologies numériques peuvent être mises au service de la surveillance et de la gestion des émissions de gaz à effet de serre.

À propos de Trinseo

Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spécialisés, donne vie aux idées des entreprises avec créativité et dans le respect d'un développement durable en combinant ses expertises de pointe, ses innovations avant-gardistes et les meilleurs matériaux afin de créer de la valeur pour les entreprises et les consommateurs.

De la conception à la fabrication, Trinseo s'appuie depuis plusieurs décennies sur son expérience en matière de solutions matérielles pour relever les défis uniques de ses clients dans un large éventail d'industries, notamment celles des biens de consommation, de la mobilité, du bâtiment, de la construction et médicale.

Les 3 400 employés de Trinseo font preuve d'une créativité inépuisable pour réimaginer les champs des possibles de leurs clients du monde entier depuis les différents sites de l'entreprise en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Trinseo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 4,8 milliards de dollars en 2021. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.trinseo.com et les comptes LinkedIn, Twitter et Facebook de Trinseo.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à proposer des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Mises en garde sur les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives », y compris, mais sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant des projets, des objectifs, des buts, des projections, des attentes, des stratégies, des événements ou des résultats futurs, ainsi que des hypothèses et autres énoncés sous-jacents, qui ne sont pas des déclarations de faits historiques ni des garanties ou assurances de performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « s'attendre à », « anticiper », « envisager », « estimer », « prévoir », « pourra », « peut », « pourrait », « voir », « tendre à », « supposer », « potentiellement », « probablement », « cibler », « planifier », « considérer », « chercher à », « essayer », « devrait », « ferait » et autres expressions similaires. Les déclarations prospectives reflètent l'évaluation par la direction des renseignements actuellement disponibles, et sont fondées sur les attentes et hypothèses actuelles de la société concernant les activités, l'économie et d'autres conditions futures. Ces déclarations prospectives se rapportent à l'avenir et sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents difficiles à prévoir. Les facteurs spécifiques susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats futurs et les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, la capacité de la société à exécuter avec succès sa stratégie de transformation et sa stratégie commerciale ; sa capacité à intégrer les entreprises acquises ; la volatilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'augmentation des coûts ou la perturbation de l'approvisionnement en matières premières ou l'augmentation des coûts de transport de ses produits ; la nature des opportunités d'investissement parfois présentées à la société ; et ceux mentionnés dans son rapport annuel sur formulaire 10-K, rubrique I, article 1A « Facteurs de risque » et dans ses autres rapports, documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis de temps à autre. En raison de ces facteurs ou d'autres, les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Il est donc déconseillé de se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la législation applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

